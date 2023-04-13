Минэкономразвития предложило расширить возможности внесудебного списания долгов

13 апреля 2023, 13:22, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

В России хотят увеличить сумму внесудебного списания долгов и расширить перечень категорий, которые смогут обратиться за списанием. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, его могут внести в Госдуму и принять в весеннюю сессию.

Что известно об инициативе, на сколько планируют увеличить сумму внесудебного списания долгов и кто сможет получить право на погашение задолженностей по такому механизму – читайте на amic.ru.

1 Что такое внесудебное списание долгов и когда оно появилось в России? Это списание неподъёмных долгов без участия суда, такой механизм появился в России в сентябре 2020 года.

2 На сколько в России хотят увеличить максимальную сумму внесудебного списания долгов? Максимальную сумму долга, которую можно списать по упрощённой процедуре внесудебного банкротства, хотят увеличить с 500 тыс. до 1 млн рублей. При этом нижнюю границу Минэкономразвития предлагает снизить с 50 до 25 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия"

3 Кого сейчас могут признать банкротом? Сейчас признать банкротом могут того, у кого нет имущества, которое можно было бы взыскать в качестве уплаты долга. А "простить" задолженности можно по любым гражданско-правовым обязательствам (займам, кредитам и поручительствам), алиментам и обязательным платежам (налогам и сборам).

4 Кому предлагают дать право на внесудебное списание долгов? Дать право на внесудебное списание долгов предлагают пенсионерам и женщинам в декретном отпуске. Это возможно в случае принятия законопроекта. Сейчас эти категории не могут избавиться от задолженностей таким способом. Дело в том, что пенсии и соцвыплаты, которые они получают, считаются постоянным доходом. Так что когда они не могут погасить кредит или другой долг, в отношении них могут открыть исполнительное производство. При этом его отсутствие – обязательное условие процедуры. "Возникает коллизия: с одной стороны, закон ограничивает взыскание долгов с небольших пенсий и соцвыплат, с другой – он не разрешает закрыть исполнительное производство, если у должника есть постоянный доход. В результате задолженность будет "висеть" бессрочно", – ссылается издание на эксперта проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Михаила Алексеева.

5 Для внесудебного списания гражданам нужно будет доказывать, что выплаты – их единственный источник дохода? Нет, не нужно. Потребуется только заявить, что пенсии или соцвыплаты – единственный источник дохода. "Человеку не придётся документально доказывать, что его единственным доходом является соцвыплата. Пенсионеру достаточно заявить об этом, потому что норма носит декларативный характер", – объяснил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.