На сколько в России хотят увеличить максимальную сумму внесудебного списания долгов?
Минэкономразвития предложило расширить возможности внесудебного списания долгов
13 апреля 2023, 13:22, Анастасия Бичакова
В России хотят увеличить сумму внесудебного списания долгов и расширить перечень категорий, которые смогут обратиться за списанием. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, его могут внести в Госдуму и принять в весеннюю сессию.
Что известно об инициативе, на сколько планируют увеличить сумму внесудебного списания долгов и кто сможет получить право на погашение задолженностей по такому механизму – читайте на amic.ru.
Что такое внесудебное списание долгов и когда оно появилось в России?
На сколько в России хотят увеличить максимальную сумму внесудебного списания долгов?
Кого сейчас могут признать банкротом?
Сейчас признать банкротом могут того, у кого нет имущества, которое можно было бы взыскать в качестве уплаты долга. А "простить" задолженности можно по любым гражданско-правовым обязательствам (займам, кредитам и поручительствам), алиментам и обязательным платежам (налогам и сборам).
Кому предлагают дать право на внесудебное списание долгов?
Дать право на внесудебное списание долгов предлагают пенсионерам и женщинам в декретном отпуске. Это возможно в случае принятия законопроекта.
Сейчас эти категории не могут избавиться от задолженностей таким способом. Дело в том, что пенсии и соцвыплаты, которые они получают, считаются постоянным доходом.
Так что когда они не могут погасить кредит или другой долг, в отношении них могут открыть исполнительное производство. При этом его отсутствие – обязательное условие процедуры.
"Возникает коллизия: с одной стороны, закон ограничивает взыскание долгов с небольших пенсий и соцвыплат, с другой – он не разрешает закрыть исполнительное производство, если у должника есть постоянный доход. В результате задолженность будет "висеть" бессрочно", – ссылается издание на эксперта проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Михаила Алексеева.
Для внесудебного списания гражданам нужно будет доказывать, что выплаты – их единственный источник дохода?
Нет, не нужно. Потребуется только заявить, что пенсии или соцвыплаты – единственный источник дохода.
"Человеку не придётся документально доказывать, что его единственным доходом является соцвыплата. Пенсионеру достаточно заявить об этом, потому что норма носит декларативный характер", – объяснил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.
Какие регионы и города – лидеры по процедурам внесудебного списания долгов?
В первом квартале 2023 года лидерами по количеству возбуждённых процедур внесудебного банкротства стали Челябинская область (151 процедура), Омская область (139), Свердловская область (108), Краснодарский край (103), Оренбургская область (98), Санкт-Петербург (84), Алтайский край (83), Иркутская область (82), Смоленская область (73) и Пермский край (70).
"Мы видим высокий спрос на процедуру среди физических лиц. Вызван он ростом информированности граждан о таком инструменте списания долгов и понимания требований к нему", – отметил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин.
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