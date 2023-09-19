Это будет рекордное повышение за последнее десятилетие

19 сентября 2023, 08:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 октября вступит в силу закон, который установит новый размер пенсий для военных. Те, кто отслужил положенное количество лет, будут получать больше. "Парламентская газета" пишет, что повышение станет рекордным за последние десять лет.

Рассказываем, на сколько вырастут военные пенсии и каким будет их размер с 1 октября.

1 На сколько вырастут пенсии с 1 октября 2023 года? На 10,5%. Вернее, с 1 октября увеличатся не пенсии, а размер денежного довольствия для военных. Но пенсии тоже станут больше, поскольку они высчитываются исходя из величины довольствия.

2 Каким будет размер военной пенсии после 1 октября 2023 года? Точно сказать невозможно. Размер пенсии для каждого военного индивидуален и рассчитывается исходя из множества показателей.

3 Как рассчитывается военная пенсия? Метод подсчета довольно сложный. За основу берется размер денежного довольствия, которое человек получал во время своей службы. Кроме того, учитывается выслуга лет (за нее положены надбавки). При этом существует понижающий коэффициент, который сейчас равен 85,47%. Это значит, что полный размер довольствия пенсионер в любом случае получать не сможет – лишь 85,47% от этой суммы. Подробнее о том, как рассчитывают пенсии военным, можно узнать на официальном сайте Минобороны

4 Изменится ли понижающий коэффициент для военных пенсионеров? Нет. В Госдуме уже давно ходят разговоры о том, что коэффициент нужно постепенно повышать до 100%. Но пока все останется по-старому – на уровне 85,47%.

5 Кто в России имеет право на военные пенсии? Военные пенсии в России могут получать не только военнослужащие. Такое же материальное обеспечение положено силовикам. Так, на военную пенсию могут рассчитывать люди, у которых есть стаж в: Минобороны России;

некоторых структурах МВД;

ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке;

отделах по борьбе с наркотиками.

6 Что нужно сделать, чтобы получить право на военную пенсию? Варианта два. Первый – отслужить не менее двадцати лет. Второй – уволиться со службы по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья. Но во втором случае пенсия "светит" не всем: только тем, у кого общий трудовой стаж не меньше 25 лет, 12,5 из которых пришлись на военную службу.