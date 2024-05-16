На небесном светиле появилась новая область, "радующая" ученых гигантскими выбросами массы

16 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце 15 мая / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Мощный взрыв высшего класса X произошел на Солнце 15 мая. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Больше всего ученых удивила область, откуда произошел выброс массы. Это совершенно новая зона: ранее все майские вспышки происходили на другой стороне Солнца.

Рассказываем, вызовет ли взрыв на Солнце магнитную бурю 16 мая 2024 года и насколько мощной она может быть?

1 Что за взрыв класса X произошел на Солнце 15 мая? Как пишет сайт Лаборатории солнечной астрономии, мощность взрыва почти достигла уровня X3.0. Случилось это на той стороне Солнца, от которой вообще не ждали никакой подобной активности. "Но не на правом краю Солнца, где скрылась область 3664, для которой все уже сбились со счета от числа вспышек, а на левом краю Солнца, где вообще пока не видно ни одной группы пятен", – говорится на сайте лаборатории Ученым пока неизвестны размер и структура активной области. Они лишь делают вывод, что на Землю скоро нацелится новая группа солнечных пятен.

2 Будет ли магнитная буря 16 мая 2024 года? Конечно, точно предсказать магнитную бурю невозможно. Как правило, ученые либо предупреждают об угрозе непосредственно перед началом бури, либо сообщают о ней уже по факту. Обычно исследователи оценивают лишь вероятность, с которой Землю может накрыть магнитный шторм. Что касается произошедшего взрыва, он на Землю не повлияет. А вот на следующей неделе область, где произошел выброс массы, начнет угрожать планете, считают ученые. "Но уже в середине будущей недели данный активный центр, пока не получивший даже номера в каталоге, окажется точно на линии Солнце-Земля. Не исключено, что к тому моменту его номер будет уже на слуху у всех", – говорится в сообщении

3 Какой будет магнитосфера Земли 16 мая? По предварительному прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории , в четверг геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной. В начале дня уровень возмущений составит 4 балла, а к концу снизится до 2. Все это относится к "зеленой" зоне и не угрожает планете.

4 Какова вероятность, что 16 мая 2024 года Землю все же накроет магнитная буря? Ученые оценивают эту вероятность в 20%. Шанс того, что возникшая буря перерастет в сильный магнитный шторм, равен 1%.