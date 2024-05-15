На Солнце произошла сильнейшая вспышка. Ждать ли магнитную бурю 15 мая 2024 года?
Выброс уже вызвал магнитную бурю днем ранее
15 мая 2024, 11:10, ИА Амител
Снимок вспышки на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
На Солнце произошла самая крупная вспышка за все время 25-го цикла активности. Об этом вечером 14 мая сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным ученых, более мощную вспышку фиксировали почти семь лет назад. В тот же день на Земле произошла магнитная буря, но она была умеренной.
Рассказываем, ждать ли после вспышки магнитную бурю 15 мая 2024 года и какой мощности она может достичь.
1
Правда ли, что 15 мая 2024 года Землю накроет магнитная буря?
На самом деле, магнитная буря сегодня уже была – она перешла с 14-го числа на 15-е. Впрочем, она была слабой: мощность колебаний составила 5 баллов. По крайней мере, так указано в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.
Будет ли еще одна магнитная буря, точно неизвестно. Ученые не могут спрогнозировать такие события заранее. Они лишь изучают уровень геомагнитной активности и оценивают вероятность такого развития событий.
2
Какой будет магнитосфера Земли 15 мая?
Если верить опубликованному прогнозу, после магнитной бури обстановка на Земле успокоится. Уровень колебаний вернется к "зеленой" зоне и не будет превышать четырех баллов в течение дня. Впрочем, этот сценарий осуществится лишь при условии, если солнечная активность останется такой, как и ожидалось. Но нередки случаи, когда состояние магнитосферы меняется стремительно.
3
Какова вероятность, что мощная магнитная буря все же обрушится на Землю 15 мая?
Вероятность магнитной бури 15 мая 2024 года ученые оценивают в 35%. Существует и немаленькая вероятность, что буря перерастет в сильный геомагнитный шторм – на это исследователи дают 20%.
4
Будут ли магнитные бури 16 и 17 мая?
Как мы уже говорили, точно спрогнозировать невозможно. Но ученые оценивают вероятность магнитной бури 16 мая в 10%. А вот 17 мая вероятность возрастет до 20%.
5
Как защититься от магнитной бури?
Если верить медикам, то достаточно просто держать себя в тонусе. Пейте достаточно воды, побольше двигайтесь и высыпайтесь. А еще старайтесь не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Тогда, уверяют врачи, вам будут нипочем магнитные бури.
Впрочем, некоторые ученые вообще полагают, что подобные явления не способны воздействовать на человека.
11:46:37 15-05-2024
Когда видишь новость, что сейчас магнитные бури, и тебе плох из за них... а потом вспоминаешь, что это просто взрослая жизнь и тебе фигово всегда.
11:58:56 15-05-2024
К вспышкам на Солнце добавляют свои вспышки наши правители. Тяжело жить под двойным ударом.