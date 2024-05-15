Выброс уже вызвал магнитную бурю днем ранее

15 мая 2024, 11:10, ИА Амител

Снимок вспышки на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На Солнце произошла самая крупная вспышка за все время 25-го цикла активности. Об этом вечером 14 мая сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным ученых, более мощную вспышку фиксировали почти семь лет назад. В тот же день на Земле произошла магнитная буря, но она была умеренной.

Рассказываем, ждать ли после вспышки магнитную бурю 15 мая 2024 года и какой мощности она может достичь.

1 Правда ли, что 15 мая 2024 года Землю накроет магнитная буря? На самом деле, магнитная буря сегодня уже была – она перешла с 14-го числа на 15-е. Впрочем, она была слабой: мощность колебаний составила 5 баллов. По крайней мере, так указано в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Будет ли еще одна магнитная буря, точно неизвестно. Ученые не могут спрогнозировать такие события заранее. Они лишь изучают уровень геомагнитной активности и оценивают вероятность такого развития событий.

2 Какой будет магнитосфера Земли 15 мая? Если верить опубликованному прогнозу, после магнитной бури обстановка на Земле успокоится. Уровень колебаний вернется к "зеленой" зоне и не будет превышать четырех баллов в течение дня. Впрочем, этот сценарий осуществится лишь при условии, если солнечная активность останется такой, как и ожидалось. Но нередки случаи, когда состояние магнитосферы меняется стремительно.

3 Какова вероятность, что мощная магнитная буря все же обрушится на Землю 15 мая? Вероятность магнитной бури 15 мая 2024 года ученые оценивают в 35%. Существует и немаленькая вероятность, что буря перерастет в сильный геомагнитный шторм – на это исследователи дают 20%.

4 Будут ли магнитные бури 16 и 17 мая? Как мы уже говорили, точно спрогнозировать невозможно. Но ученые оценивают вероятность магнитной бури 16 мая в 10%. А вот 17 мая вероятность возрастет до 20%.