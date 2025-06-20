На Землю влияние взрыва практически исключено

20 июня 2025, 17:20, ИА Амител

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На Солнце зафиксировали мощную вспышку – третью по силе в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие зафиксировали в ночь на пятницу в активной области № 4114, которая и ранее становилась источником солнечных бурь. Уровень вспышки составил X1.9, сильнее были только взрывы 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).

Несмотря на близость к направлению Солнце – Земля, вспышка не повлияла на нашу планету. Плазма вновь ушла в северном направлении, минуя магнитное поле Земли, поэтому воздействие на нее почти исключено.