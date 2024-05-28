НОВОСТИОбщество

На Солнце произошла вспышка класса X. Вызовет ли она магнитную бурю 28 мая 2024 года?

В мае Солнце показывает значительную вспышечную активность

28 мая 2024, 13:25, ИА Амител

Вспышка на Солнце 27 мая / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Вспышка на Солнце 27 мая / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Еще одна вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце 27 мая. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Предварительно мощность взрыва оценили в X2.8.

О том, способна ли эта вспышка вызвать магнитную бурю 28 мая, – в материале amic.ru.

1

Что за вспышка произошла на Солнце 27 мая?

Вспышка произошла 27 мая в 10:05 по московскому времени. Ученые полагают, что выброс вещества произошел из зоны Солнца, которая не была обращена к Земле, но уже выглядывала из-за края. По одной из версий, источник – та область, которая стала причиной магнитной бури 10-12 мая: она могла совершить полный оборот и вновь начать "нацеливаться" на нашу планету.
2

Может ли эта вспышка сильно повлиять на Землю?

Вряд ли. Ученые полагают, что это невозможно.
"Влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце-Земля. Если к Земле действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета", – говорится в сообщении лаборатории.
3

Будет ли магнитная буря 28 мая 2024 года?

Конкретных данных о приходе магнитной бури нет. Существует лишь вероятность такого сценария, которую рассчитали ученые Лаборатории солнечной астрономии.
4

Какой будет магнитосфера Земли 28 мая?

Ожидается, что геомагнитная обстановка на Земле в течение дня будет спокойной. Возмущения будут колебаться от 2 до 3 баллов, что относится к "зеленой" зоне и ничем не угрожает нашей планете.
5

Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю 28 мая 2024 года?

Вероятность маленькая. Ученые оценивают ее в 5%. А шанс, что 28 мая нас накроет сильный геомагнитный шторм, вообще равен 1%.
магнитные бури

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров