На Старом мосту собралась большая пробка
Затор сформировался из-за мытья отбойника
02 июня 2023, 11:18, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Пользователи социальных сетей сообщили о том, что на Старом мосту в Барнауле образовалась большая пробка. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Затор сформировался по направлению на выезд из города. Причиной стала работа коммунальщиков, которые моют отбойник.
Машина рабочих заняла одну полосу и другим участникам движения приходится её объезжать.
Пробка начинается от улицы Воровского и заканчивается уже за рекой.
11:38:22 02-06-2023
А навалять дюлей не пробовали врагам-народа?
11:44:42 02-06-2023
Всегда бесили дорожные работники, как час пик так они толи специально пробки создают
13:16:43 02-06-2023
вообще то за это надо снимать с работы руководителей и не бригадира. а как минимум председателя комитета администрации города.
13:21:58 02-06-2023
в пятницу- в обед ! моют! молодцы!
13:29:02 02-06-2023
Гость (11:44:42 02-06-2023) Всегда бесили дорожные работники, как час пик так они толи с... Ну так сам то не хочешь ездить по ночам, что бы не мешать дорожникам? Или считаешь, что весь мир у тебя в услужении и тебе должен, а для тебя только комфорт и удобство? Забодали уже, мнимые хозяева чужих жизней.
15:06:04 02-06-2023
Да они не в первый раз так делают, мост через Барнаулку в районе Приречной тоже посреди дня сначала один день очищали, полностью перегородив одну сторону движения и создав пробку, потом на следующий день мыть его решили, снова перегородив проезд. Это как специально делается чтобы людей позлить.