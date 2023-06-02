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На Старом мосту собралась большая пробка

Затор сформировался из-за мытья отбойника

02 июня 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что на Старом мосту в Барнауле образовалась большая пробка. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Затор сформировался по направлению на выезд из города. Причиной стала работа коммунальщиков, которые моют отбойник.

Машина рабочих заняла одну полосу и другим участникам движения приходится её объезжать. 

Пробка начинается от улицы Воровского и заканчивается уже за рекой.

Барнаул

Комментарии 6

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Гость

11:38:22 02-06-2023

А навалять дюлей не пробовали врагам-народа?

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Гость

11:44:42 02-06-2023

Всегда бесили дорожные работники, как час пик так они толи специально пробки создают

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петров

13:16:43 02-06-2023

вообще то за это надо снимать с работы руководителей и не бригадира. а как минимум председателя комитета администрации города.

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Алексей

13:21:58 02-06-2023

в пятницу- в обед ! моют! молодцы!

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Гость

13:29:02 02-06-2023

Гость (11:44:42 02-06-2023) Всегда бесили дорожные работники, как час пик так они толи с... Ну так сам то не хочешь ездить по ночам, что бы не мешать дорожникам? Или считаешь, что весь мир у тебя в услужении и тебе должен, а для тебя только комфорт и удобство? Забодали уже, мнимые хозяева чужих жизней.

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Гость

15:06:04 02-06-2023

Да они не в первый раз так делают, мост через Барнаулку в районе Приречной тоже посреди дня сначала один день очищали, полностью перегородив одну сторону движения и создав пробку, потом на следующий день мыть его решили, снова перегородив проезд. Это как специально делается чтобы людей позлить.

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