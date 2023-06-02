На Старом мосту собралась большая пробка

Затор сформировался из-за мытья отбойника

02 июня 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что на Старом мосту в Барнауле образовалась большая пробка. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Затор сформировался по направлению на выезд из города. Причиной стала работа коммунальщиков, которые моют отбойник.

Машина рабочих заняла одну полосу и другим участникам движения приходится её объезжать.

Пробка начинается от улицы Воровского и заканчивается уже за рекой.