На стыке жанров. Аlpalazone и алтайские художники представили новые коллекции одежды

Это отличное решение для тех, кто хочет нести на себе искусство и добавить в образ индивидуальности

30 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrgHE8

Коллекции Art Moment / Фото: Анастасия Фримал

Когда мода встречается с искусством, рождается нечто большее, чем просто одежда – способ говорить о себе миру без слов. Вдохновение с холста переносят на ткань, а формы, цвета и образы оживают в крое, линиях и принтах. В этом соавторстве дизайнеры и художники стирают границы, даря искусству новую жизнь – в ритме улиц и свободе повседневного образа.

Бренд одежды Alpalazone* стал ярким примером такого союза, объединив силы с алтайскими художниками Ильей и Евгенией Октябрь. Брат и сестра, творцы, не признающие границ одного стиля, наполняют свои работы смелостью, контрастом и цветом. Все это нашло отражение в ярких, запоминающихся принтах одежды, которые стали основой для двух стильных коллекций – Art Moment и Art Place*.

Коллекция Art Moment / Фото: Анастасия Фримал

Все вещи – футболки, лонгсливы, шорты и джоггеры – выполнены из натуральных, плотных тканей. Они удобны, универсальны и идеально вписываются как в городской стиль, так и в творческие фотосессии. Это одежда с характером – не кричащая, но выразительная. Та, которая не повторяется. Та, которая остается.

Коллекция Art Place/ Фото: Дарья Захватова, дизайнер принтов: Наталья Гусева

"В совместном арт-проекте с брендом нам хотелось показать свое творчество под другим углом. Задуманное удалось: и акварель, и графика идеально сочетаются с высококачественной тканью. На стыке разных жанров у нас родились произведения искусства, которые можно носить каждый день", – отзываются о коллаборации художники.

Стильная одежда отлично подойдет для:

тех, кто устал от однообразия и хочет уникальных дизайнерских решений;

поклонников творчества Ильи Октября и Евгении Октябрь;

любителей носить одежду как форму самовыражения и искусства;

всех, кто ценит индивидуальность и ищет удобные вещи с характером.

Интернет-магазин Alpalazone

Заказы обрабатывают: с 09:00 до 18:00 (пн-пт; сб-вс – выходной); с 12:00 до 21:00 по Владивостоку (UTC +10); с 05:00 до 14:00 по Москве (UTC +3)

Адреса в Барнауле: ТРЦ Galaxy*, пр. Строителей, 117, 2 этаж; ТРЦ "Европа", Павловский тракт, 251в, 1 этаж; ТРЦ "Огни", Антона Петрова, 219б, 1 этаж; ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188, 1 этаж; ТРЦ "Пионер", пр. Ленина, 102в, 1 этаж

Адреса в Бийске: ТРЦ "Ривьера", Советская улица, 205/2, 1 этаж; "Мария-Ра", Коммунарский переулок, 18, 1 этаж

Адрес в Горно-Алтайске: ТЦ "Панорама", пр. Коммунистический, 11, 2 этаж

Адрес в Новокузнецке: ТРЦ "Планета", ул. Доз, 10а

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*Alpalazone ("Алпалазон"); Art Moment ("АртМомент"); Art Place​ ("Арт Плейс"); YouTube ("ЮТуб"); Galaxy​ ("Гэлакси")

ИП Видмер Павел Юрьевич, ИНН 222106895603; ОГРНИП 316222500093815

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