На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая

22-летний житель Республики Алтай Амат Акчинов погиб в ходе спецоперации, сообщила глава Совета солдатских матерей Кош-Агачского района Жанара Самегова-Турлубекова.

В июне он заключил контракт и отправился на СВО, а 2 сентября погиб.

"Мы снова потеряли еще одного нашего героя. У Амата остались родители, младшие братья и сестры. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Амата, эту горечь потери не унять никогда", – говорится в сообщении.