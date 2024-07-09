На СВО погиб депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин
Информация о его вероятной гибели появилась в марте 2024 года, теперь сведения подтвердились
09 июля 2024, 10:42, ИА Амител
Депутат Новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, написала на своей странице во "ВКонтакте" депутат АКЗС Лариса Колесникова.
"Ну вот и все. Надежда, что Дима Гришин жив, растаяла. Достойная жизнь завершилась геройски", – написала Колесникова.
Сам Гришин последнее сообщение на своей странице во "ВКонтакте" оставил в сентябре 2023 года, поблагодарив новоалтайских волонтеров за медикаменты и маскировочные сети. Информация о вероятной гибели депутата появилась в марте 2024 года.
Как уточняет "Банкфакс", тело Гришина в ближайшие дни должны доставить домой. В зону СВО добровольцем он отправился осенью 2022 года.
10:56:14 09-07-2024
Жаль. Хороший был Человек! Соболезную родным.
11:13:24 09-07-2024
Всё таки жизнь депутата важнее.
У меня вот несколько знакомых там погибло и не про одного статьи не было.
Сошли как санитарные потери
12:17:23 09-07-2024
Гость (11:13:24 09-07-2024) Всё таки жизнь депутата важнее.У меня вот несколько знак... санитарные - это ранение.
11:55:06 09-07-2024
Вот есть у нас и такие депутаты