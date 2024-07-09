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На СВО погиб депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин

Информация о его вероятной гибели появилась в марте 2024 года, теперь сведения подтвердились

09 июля 2024, 10:42, ИА Амител

Дмитрий Гришин / Фото: vk.com/grishin_novoaltaysk
Дмитрий Гришин / Фото: vk.com/grishin_novoaltaysk

Депутат Новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, написала на своей странице во "ВКонтакте" депутат АКЗС Лариса Колесникова.

"Ну вот и все. Надежда, что Дима Гришин жив, растаяла. Достойная жизнь завершилась геройски", – написала Колесникова.

Сам Гришин последнее сообщение на своей странице во "ВКонтакте" оставил в сентябре 2023 года, поблагодарив новоалтайских волонтеров за медикаменты и маскировочные сети. Информация о вероятной гибели депутата появилась в марте 2024 года.

Как уточняет "Банкфакс", тело Гришина в ближайшие дни должны доставить домой. В зону СВО добровольцем он отправился осенью 2022 года.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край СВО депутаты

Комментарии 4

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Гость

10:56:14 09-07-2024

Жаль. Хороший был Человек! Соболезную родным.

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Гость

11:13:24 09-07-2024

Всё таки жизнь депутата важнее.
У меня вот несколько знакомых там погибло и не про одного статьи не было.
Сошли как санитарные потери

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Гость

12:17:23 09-07-2024

Гость (11:13:24 09-07-2024) Всё таки жизнь депутата важнее.У меня вот несколько знак... санитарные - это ранение.

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Гость

11:55:06 09-07-2024

Вот есть у нас и такие депутаты

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