На СВО погиб депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин

Информация о его вероятной гибели появилась в марте 2024 года, теперь сведения подтвердились

09 июля 2024, 10:42, ИА Амител

Дмитрий Гришин / Фото: vk.com/grishin_novoaltaysk

Депутат Новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, написала на своей странице во "ВКонтакте" депутат АКЗС Лариса Колесникова.

"Ну вот и все. Надежда, что Дима Гришин жив, растаяла. Достойная жизнь завершилась геройски", – написала Колесникова.

Сам Гришин последнее сообщение на своей странице во "ВКонтакте" оставил в сентябре 2023 года, поблагодарив новоалтайских волонтеров за медикаменты и маскировочные сети. Информация о вероятной гибели депутата появилась в марте 2024 года.

Как уточняет "Банкфакс", тело Гришина в ближайшие дни должны доставить домой. В зону СВО добровольцем он отправился осенью 2022 года.