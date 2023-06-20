На связь вышел один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа

Пропавших ищут с помощью самолетов

20 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника" в Атлантике, вышел на связь, пишет РИА Новости.

Ирландский исследователь Рори Голден сообщил, что он в порядке и попросил не гадать, кто еще находится на борту пропавшего подводного аппарата, ведь это "очень нетактично".

Также отметил, что на глубине экипаж продолжает испытывать проблемы со связью. Но при этом призвал "думать позитивно".

О потери связи с батискафом, который опустился к затонувшему "Титанику", стало известно 19 июня. Власти США и Канады ищут экипаж с помощью самолетов. Известно, что на борту находятся пять человек, среди них может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

По информации компании OceanGate – организатора экспедиций на подлодках – запаса кислорода в субмарине всего хватит на 96 часов. Однако на данный момент его осталось уже примерно на 70 часов. Организация при этом не пояснила, есть ли в батискафе пассажиры, которые купили у нее подводные туры за 250 тысяч долларов.