На Телецкое озеро прилетел осторожный пеликан и начал активно есть рыбу. Фото и видео
Орнитолог отметил, что "это определенно залет"
18 ноября 2024, 17:00, ИА Амител
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника заметили молодого розового пеликана на Телецком озере, сообщили в пресс-центре природной территории.
Птица вела себя осторожно, не подпускала ближе чем на двести метров и активно питалась. На следующий день пеликана уже не было, вероятно, он набрался сил и улетел.
"Это определенно залет. Гнездится розовый пеликан в Казахстане. В России известно гнездование в Курганской области. Это молодая неполовозрелая особь", – отметил орнитолог Алтайского заповедника, старший научный сотрудник Олег Митрофанов.
Розовый пеликан включен в Красные книги РФ и Республики Алтай. Для Алтайского заповедника это чрезвычайно редкая залетная птица. Ранее одиночная особь розового пеликана была встречена 16 мая 2005 года в Камгинском заливе Телецкого озера.
19:18:41 18-11-2024
птенец этого года, сеголеток. Вокруг озера масса водоемов, так что сможет перекормиться и улететь в более теплые страны
01:50:52 24-11-2024
Вот же, пернатый релактант молодой. Выжрал, видимо, всю рыбёшку, которую и так можно на Телецком пересчитать по-пальцам. Оставил ведь всех Телецких браконьеров без барыша, ловящих чисто сетями одиночные редкие экземпляры в районе Колдора и соседних впадающих в озеро ручейках. А ведь "рыбакам" помешал этот пернатый озолотиться на продаже "честно добытого улова" на местных базарчиках и "кафешках" заезжим туристикам, под ихнее пивко. Этот вот всю Телецкую рыбёшку взял и выжрал, полетит, всё равно не нажравшись, теперича в теплые страны, подальше от родной сторонушки. Ну не сволота он после этого?...