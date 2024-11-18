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На Телецкое озеро прилетел осторожный пеликан и начал активно есть рыбу. Фото и видео

Орнитолог отметил, что "это определенно залет"

18 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Розовый пеликан на Телецком озере / Фото и видео: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника заметили молодого розового пеликана на Телецком озере, сообщили в пресс-центре природной территории.

Птица вела себя осторожно, не подпускала ближе чем на двести метров и активно питалась. На следующий день пеликана уже не было, вероятно, он набрался сил и улетел.

"Это определенно залет. Гнездится розовый пеликан в Казахстане. В России известно гнездование в Курганской области. Это молодая неполовозрелая особь", – отметил орнитолог Алтайского заповедника, старший научный сотрудник Олег Митрофанов.

Розовый пеликан включен в Красные книги РФ и Республики Алтай. Для Алтайского заповедника это чрезвычайно редкая залетная птица. Ранее одиночная особь розового пеликана была встречена 16 мая 2005 года в Камгинском заливе Телецкого озера.

Алексей Эбель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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природа Республика Алтай Птицы

Комментарии 2

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Гость

19:18:41 18-11-2024

птенец этого года, сеголеток. Вокруг озера масса водоемов, так что сможет перекормиться и улететь в более теплые страны

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Вася

01:50:52 24-11-2024

Вот же, пернатый релактант молодой. Выжрал, видимо, всю рыбёшку, которую и так можно на Телецком пересчитать по-пальцам. Оставил ведь всех Телецких браконьеров без барыша, ловящих чисто сетями одиночные редкие экземпляры в районе Колдора и соседних впадающих в озеро ручейках. А ведь "рыбакам" помешал этот пернатый озолотиться на продаже "честно добытого улова" на местных базарчиках и "кафешках" заезжим туристикам, под ихнее пивко. Этот вот всю Телецкую рыбёшку взял и выжрал, полетит, всё равно не нажравшись, теперича в теплые страны, подальше от родной сторонушки. Ну не сволота он после этого?...

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