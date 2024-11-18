На Телецкое озеро прилетел осторожный пеликан и начал активно есть рыбу. Фото и видео

Орнитолог отметил, что "это определенно залет"

18 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Розовый пеликан на Телецком озере / Фото и видео: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника заметили молодого розового пеликана на Телецком озере, сообщили в пресс-центре природной территории.

Птица вела себя осторожно, не подпускала ближе чем на двести метров и активно питалась. На следующий день пеликана уже не было, вероятно, он набрался сил и улетел.

"Это определенно залет. Гнездится розовый пеликан в Казахстане. В России известно гнездование в Курганской области. Это молодая неполовозрелая особь", – отметил орнитолог Алтайского заповедника, старший научный сотрудник Олег Митрофанов.

Розовый пеликан включен в Красные книги РФ и Республики Алтай. Для Алтайского заповедника это чрезвычайно редкая залетная птица. Ранее одиночная особь розового пеликана была встречена 16 мая 2005 года в Камгинском заливе Телецкого озера.