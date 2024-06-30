На территорию Новолипецкого предприятия упали семь БПЛА

Массированная атака на предприятие началась в два часа ночи и длилась более часа

30 июня 2024, 19:25, ИА Амител

Новолипецкий металлургический комбинат / Фото: пресс-служба правительства

Семь беспилотников ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Массированная атака на предприятие началась в два часа ночи и длилась более часа. В результате на территории завода упали и взорвались семь БПЛА. По предварительным данным, один из упавших дронов повредил гараж. Тот загорелся, однако возгорание удалось быстро потушить. Еще четыре беспилотника пытались атаковать здание кислородной станции. Один дрон повредил установку разделения кислорода.

Также сообщается, что фрагмент сбитого беспилотника упал на крышу дома и сарая на улице Ильича, 17. Информации о пострадавших в доме и на предприятии нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что власти помогут с ремонтом частного дома. Он поблагодарил все экстренные службы за отражение атаки и ликвидацию последствий.