На трассе Бийск — Новокузнецк перевернулся автобус
На месте ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек
26 июля 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На 299-м километре автодороги Бийск – Новокузнецк на территории Новокузнецкого муниципального округа перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает "В курсе 22".
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 человек.
На месте ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек. Угрозы для их жизни нет. Все подробности происшествия выясняются.
22:58:55 26-07-2023
за рулём не пенсионер был, которому возраст продлили?
06:22:03 27-07-2023
Ага, 65 +, наверное. Не с 18 до 30 же.