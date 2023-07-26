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На трассе Бийск — Новокузнецк перевернулся автобус

На месте ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек

26 июля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

На 299-м километре автодороги Бийск – Новокузнецк на территории Новокузнецкого муниципального округа перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает "В курсе 22".

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 человек.

На месте ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек. Угрозы для их жизни нет. Все подробности происшествия выясняются. 

Бийск

Комментарии 2

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Гость

22:58:55 26-07-2023

за рулём не пенсионер был, которому возраст продлили?

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Гость

06:22:03 27-07-2023

Ага, 65 +, наверное. Не с 18 до 30 же.

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