На трассе Бийск — Новокузнецк перевернулся автобус

На месте ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек

26 июля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На 299-м километре автодороги Бийск – Новокузнецк на территории Новокузнецкого муниципального округа перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает "В курсе 22".

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 человек.

На месте ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек. Угрозы для их жизни нет. Все подробности происшествия выясняются.