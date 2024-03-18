На трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой
Никто не пострадал
18 марта 2024, 22:46, ИА Амител
Источник: Госавтоинспекция Алтайского края
В Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой. От удара часть легковушки сильно смяло, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инцидент случился 17 марта около 15:30 на 32-м километре автодороги К-03. По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем Toyota Vista выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 36-летнего мужчины. Никто не пострадал.
Отметим, что в воскресенье еще одна авария произошла недалеко от села Гришковка Немецкого национального района. Там перевернулся автобус с 56 пассажирами. Семь из них получили легкие ушибы.
09:36:51 19-03-2024
ПРуль...как обычно бывает, высунулся чотбы глянуть и обогнать, а тут как тут встречка и бабац.....
Пруль - зло. Когда уже дойдет, что надо запрещать их, это не безопасно, они понятно, дешевле, людей понять можно, но гляндя на то, как эти водители прулей высосывают весь корпус авто на встречку чтобы "глянуть" нет ли машин и можно ли обогонять .... фжасно. В этот раз "повезло"....здоровья обоим. Будем нееяться урок получен, и водитель не купит пруля более.
12:59:42 19-03-2024
У половины рубцовчан, при виде мёртвой ласточки- Висты чуть не остановилось сердце. А что поделать- национальный фетиш!