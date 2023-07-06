Полосу перекрыли на участке улицы Попова в Барнауле
Подрядчик делает систему водоотведения поверхностных сточных вод, чтобы улицу не затапливало
06 июля 2023, 09:15, ИА Амител
В Барнауле на улице Попова на участке от улицы 280-летия Барнаула в сторону Павловского тракте в районе нерегулируемого пешеходного перехода закрыли проезд по правой полосе, сообщили в мэрии.
Там приступили к устройству системы водоотведения поверхностных сточных вод, чтобы в дальнейшем улицу не затапливало.
В ходе работ подрядчик выполнит устройство железобетонных дождеприемных колодцев с решетками, смотрового колодца на врезке и водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором.
Работы проведут закрытым способом – асфальт долбить не будут. Закончить должны до конца августа.
10:30:37 06-07-2023
на какой период закрыли проезд?
13:07:35 06-07-2023
гость (10:30:37 06-07-2023) на какой период закрыли проезд?... Закончить должны до конца августа.
12:05:53 06-07-2023
Заасфальтировали огромную территорию. Вся вода очень быстро попадает в одну точку. Асфальт заменить плиткой, высадить больше деревьев, они задерживают воду.
06:27:07 07-07-2023
Не ездить после дождя. Покупаем лодки.