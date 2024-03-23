На Украине утверждают, что непричастны к ЧП в "Крокусе"

Ранее об этом заявили и в США

23 марта 2024, 02:50, ИА Амител

Полиция у "Крокус Сити Холла" / Фото: ТАСС

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

"Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус Сити" Украина точно не имеет", – сказал он.Напомним, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в РФ.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности".