На Украине заочно предъявили новые обвинения Симоньян

По мнению журналистки, таким образом Киев оправдывает покушение на нее

01 апреля 2024, 23:29, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.

Симоньян обвиняют сразу по нескольким статьям местного уголовного кодекса: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, прославлении участников спецоперации и прочем.

Журналистка в ответ на это заявила, что СБУ решила выдвинуть обвинения ради того, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения. Таким образом киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства, считает Симоньян.

Напомним, что в марте 2022 года сообщалось, что в отношении Симоньян выдвинуты обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, которые совершены для "насильственного захвата власти" и "изменения границ" государства.