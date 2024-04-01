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На Украине заочно предъявили новые обвинения Симоньян

По мнению журналистки, таким образом Киев оправдывает покушение на нее

01 апреля 2024, 23:29, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.

Симоньян обвиняют сразу по нескольким статьям местного уголовного кодекса: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, прославлении участников спецоперации и прочем.

Журналистка в ответ на это заявила, что СБУ решила выдвинуть обвинения ради того, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения. Таким образом киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства, считает Симоньян.

Напомним, что в марте 2022 года сообщалось, что в отношении Симоньян выдвинуты обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, которые совершены для "насильственного захвата власти" и "изменения границ" государства.

украина

Комментарии 5

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Гость

02:37:47 02-04-2024

Это которая атомную бомбу в Сибирь хочет бросить ?

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Гость

09:53:09 02-04-2024

Гость (02:37:47 02-04-2024) Это которая атомную бомбу в Сибирь хочет бросить ?... И которую бандеровские твари не любят

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Гость

09:22:57 02-04-2024

В Сибири ей тоже не рады, уж очень мы не любим когда всякие Симоняны ядерной бомбой в нас тычут.

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Гость

09:53:48 02-04-2024

Гость (09:22:57 02-04-2024) В Сибири ей тоже не рады, уж очень мы не любим когда всякие ... В Сибири ей тоже не рады --- больше всего ей не рады укронацисты

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Гость

10:54:20 02-04-2024

И чего ей с мужем дома не сидится? Два баламута.

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