На Украине заочно предъявили новые обвинения Симоньян
По мнению журналистки, таким образом Киев оправдывает покушение на нее
01 апреля 2024, 23:29, ИА Амител
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.
Симоньян обвиняют сразу по нескольким статьям местного уголовного кодекса: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, прославлении участников спецоперации и прочем.
Журналистка в ответ на это заявила, что СБУ решила выдвинуть обвинения ради того, чтобы не дать ей ездить по миру и подготовить оправдание в случае успешного покушения. Таким образом киевский режим готовит себе оправдание в случае убийства, считает Симоньян.
Напомним, что в марте 2022 года сообщалось, что в отношении Симоньян выдвинуты обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, которые совершены для "насильственного захвата власти" и "изменения границ" государства.
02:37:47 02-04-2024
Это которая атомную бомбу в Сибирь хочет бросить ?
09:53:09 02-04-2024
Гость (02:37:47 02-04-2024) Это которая атомную бомбу в Сибирь хочет бросить ?... И которую бандеровские твари не любят
09:22:57 02-04-2024
В Сибири ей тоже не рады, уж очень мы не любим когда всякие Симоняны ядерной бомбой в нас тычут.
09:53:48 02-04-2024
Гость (09:22:57 02-04-2024) В Сибири ей тоже не рады, уж очень мы не любим когда всякие ... В Сибири ей тоже не рады --- больше всего ей не рады укронацисты
10:54:20 02-04-2024
И чего ей с мужем дома не сидится? Два баламута.