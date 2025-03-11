На Украине запустили электронную систему для переработки конопли

Система позволит вернуть стране лидерство "в сфере промышленной конопли"

11 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Интернет, ноутбук / Фото: amic.ru

Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему "е-Конопля", призванную упростить процессы выращивания и переработки промышленной конопли. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Коваль, пишет РИА Новости.

"С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе", – рассказал министр.

По его словам, новая система будет интегрирована с государственными реестрами, что позволит снизить коррупционные риски, поддержать бизнес и вернуть Украине лидерство "в сфере промышленной конопли".

Тема легализации медицинского каннабиса обсуждается на Украине с 2020 года. В июне 2022 года правительство разрешило использование марихуаны в медицинских и научных целях, в феврале 2024 года соответствующий закон вступил в силу.