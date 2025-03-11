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На Украине запустили электронную систему для переработки конопли

Система позволит вернуть стране лидерство "в сфере промышленной конопли"

11 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Интернет, ноутбук / Фото: amic.ru
Интернет, ноутбук / Фото: amic.ru

Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему "е-Конопля", призванную упростить процессы выращивания и переработки промышленной конопли. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Коваль, пишет РИА Новости.

"С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе", – рассказал министр.

По его словам, новая система будет интегрирована с государственными реестрами, что позволит снизить коррупционные риски, поддержать бизнес и вернуть Украине лидерство "в сфере промышленной конопли".

Тема легализации медицинского каннабиса обсуждается на Украине с 2020 года. В июне 2022 года правительство разрешило использование марихуаны в медицинских и научных целях, в феврале 2024 года соответствующий закон вступил в силу.

украина

Комментарии 6

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Гость

07:43:34 11-03-2025

Грамотно. И написано "На Украине" тоже граматно

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Гость

10:14:57 11-03-2025

Гость (07:43:34 11-03-2025) Грамотно. И написано "На Украине" тоже граматно... Точно ты написал:ГрамАтно. Россия, ну зачем же ты вышла из СССР?

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Гость

10:27:10 11-03-2025

Гость (10:14:57 11-03-2025) Точно ты написал:ГрамАтно. Россия, ну зачем же ты вышла из С... Ну ты же понял

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Гость

08:32:24 11-03-2025

Конопля очень хороша для утепления стен в малоэтажках. Её с известью мешают и на стены накидывают. Не горит, тепло, грибок убивает.

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Гость

10:28:04 11-03-2025

Гость (08:32:24 11-03-2025) Конопля очень хороша для утепления стен в малоэтажках. Её с ... Не горит, тепло, грибок убивает --- и пахнет в доме наверное приятно?

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Элен без ребят

10:52:05 11-03-2025

Гость (10:28:04 11-03-2025) Не горит, тепло, грибок убивает --- и пахнет в доме наверное... в ресторанах такие стены надо делать :D

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