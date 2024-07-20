На Украине застрелили националистку Ирину Фарион, призывавшую убивать русских детей

Женщине выстрелили в голову, она скончалась в больнице

20 июля 2024, 14:52, ИА Амител

Ирина Фарион / Кадр из видео: YouTube

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения во Львове, пишет РБК.

На 60-летнюю националистку напали вечером 19 июля. Ей выстрелили в висок, и, несмотря на экстренную госпитализацию, спасти ее не удалось. Изначально на Украине завели дело о покушении на убийство, но после смерти Фарион статью переквалифицировали в "умышленное убийство".

Подозреваемого разыскивают. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Чем известна Ирина Фарион

Ирина Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, доктор филологических наук. Она была членом националистической партии "Свобода" и с 2012 по 2014 год занимала должность депутата Верховной Рады Украины, где возглавляла подкомитет по вопросам высшего образования.

Фарион известна своими радикальными взглядами высказываниями, часто вызывающими общественные скандалы. Она активно выступала против русскоязычной культуры, поддерживала идеи украинского национализма и желала смерти всем, кого ненавидела: русским детям, украинским малышам с русскими именами, священникам УПЦ, а также к оппозиционным и провластным украинским политикам.