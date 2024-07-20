НОВОСТИПроисшествия

На Украине застрелили националистку Ирину Фарион, призывавшую убивать русских детей

Женщине выстрелили в голову, она скончалась в больнице

20 июля 2024, 14:52, ИА Амител

Ирина Фарион / Кадр из видео: YouTube
Ирина Фарион / Кадр из видео: YouTube

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения во Львове, пишет РБК.

На 60-летнюю националистку напали вечером 19 июля. Ей выстрелили в висок, и, несмотря на экстренную госпитализацию, спасти ее не удалось. Изначально на Украине завели дело о покушении на убийство, но после смерти Фарион статью переквалифицировали в "умышленное убийство".

Подозреваемого разыскивают. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Чем известна Ирина Фарион

Ирина Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, доктор филологических наук. Она была членом националистической партии "Свобода" и с 2012 по 2014 год занимала должность депутата Верховной Рады Украины, где возглавляла подкомитет по вопросам высшего образования.

Фарион известна своими радикальными взглядами высказываниями, часто вызывающими общественные скандалы. Она активно выступала против русскоязычной культуры, поддерживала идеи украинского национализма и желала смерти всем, кого ненавидела: русским детям, украинским малышам с русскими именами, священникам УПЦ, а также к оппозиционным и провластным украинским политикам.

Происшествия украина

Комментарии 9

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Гость

15:23:40 20-07-2024

Вот и в добрый путь.

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Гость

16:56:24 20-07-2024

Собаке собачья смерть

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Элен без ребят

18:16:18 20-07-2024

неужели сдохла тварь? земля ей навозом

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Musik

23:14:59 20-07-2024

Элен без ребят (18:16:18 20-07-2024) неужели сдохла тварь? земля ей навозом... Стекловатой

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Гость

18:20:36 20-07-2024

Униатка, что ли!?

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Гость

20:04:35 20-07-2024

Земля ей стекловатой

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Гостьэ

10:27:46 21-07-2024

Подохла нацистская мразь. Дорога в ад ей по осколкам стекла и земля ей в навозе с подстилкой из стекловаты. Укрособаке и смерть соответствующая. Не дна ей и не покрышки. И памятник из ненависти. Большего она не заслуживает.

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Гость

02:47:05 22-07-2024

Бумеранг прилетел.

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Гость

09:02:20 22-07-2024

Она много на кого кидалась, как цепная собака, но солдат ВСУ, говорящих по-русски, всё-таки не стоило трогать. Я полагаю, прилетело именно с этой стороны, притом, сделано это было демонстративно, даже без глушителя. Такой тонкий намёк всей этой рагульской нечисти.

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