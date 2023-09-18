НОВОСТИПолитика

На Украине заявили, что ВСУ не закончат конфликт с РФ парадом в Москве

Об этом сообщил глава украинской военной разведки

18 сентября 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ВСУ не смогут закончить конфликт с Россией триумфом в Москве, признал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться на проведение парада в Киеве", – сказал он в интервью The Economist.

Также Буданов отметил, что не ожидает того, что РФ "когда-нибудь сдастся по своей воле".

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Экс-президент уверен, что Киев мог избежать конфликта, договорившись о признании утраты территорий.

СВО Россия украина

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:18:54 18-09-2023

Да какой там Киев! Нам бы по тихому чтоб всё закончилось. Не до парадов уже.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:42:28 19-09-2023

Гость (10:18:54 18-09-2023) Да какой там Киев! Нам бы по тихому чтоб всё закончилось. Не... Спасибо, что ещё не у всех россиян поехала крыша.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:37 18-09-2023

Причем здесь вообще парады! Просто мира хочется всем!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:43:10 19-09-2023

Гость (10:38:37 18-09-2023) Причем здесь вообще парады! Просто мира хочется всем!!!... +

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:22 18-09-2023

Рискует Буданов, это же намек на переговоры, а переговоры с Россией на Украине еще год назад были запрещены законом. Им теперь или парад, или закон менять

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:01 18-09-2023

Гость (11:50:22 18-09-2023) Рискует Буданов, это же намек на переговоры, а переговоры с ... Как говорил товарищ Саахов - или в ЗАГС или в тюрму...

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров