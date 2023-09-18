На Украине заявили, что ВСУ не закончат конфликт с РФ парадом в Москве

Об этом сообщил глава украинской военной разведки

18 сентября 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ВСУ не смогут закончить конфликт с Россией триумфом в Москве, признал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться на проведение парада в Киеве", – сказал он в интервью The Economist.

Также Буданов отметил, что не ожидает того, что РФ "когда-нибудь сдастся по своей воле".

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Экс-президент уверен, что Киев мог избежать конфликта, договорившись о признании утраты территорий.