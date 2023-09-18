На Украине заявили, что ВСУ не закончат конфликт с РФ парадом в Москве
Об этом сообщил глава украинской военной разведки
18 сентября 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
ВСУ не смогут закончить конфликт с Россией триумфом в Москве, признал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться на проведение парада в Киеве", – сказал он в интервью The Economist.
Также Буданов отметил, что не ожидает того, что РФ "когда-нибудь сдастся по своей воле".
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Экс-президент уверен, что Киев мог избежать конфликта, договорившись о признании утраты территорий.
10:18:54 18-09-2023
Да какой там Киев! Нам бы по тихому чтоб всё закончилось. Не до парадов уже.
04:42:28 19-09-2023
Гость (10:18:54 18-09-2023) Да какой там Киев! Нам бы по тихому чтоб всё закончилось. Не... Спасибо, что ещё не у всех россиян поехала крыша.
10:38:37 18-09-2023
Причем здесь вообще парады! Просто мира хочется всем!!!
04:43:10 19-09-2023
Гость (10:38:37 18-09-2023) Причем здесь вообще парады! Просто мира хочется всем!!!... +
11:50:22 18-09-2023
Рискует Буданов, это же намек на переговоры, а переговоры с Россией на Украине еще год назад были запрещены законом. Им теперь или парад, или закон менять
12:14:01 18-09-2023
Гость (11:50:22 18-09-2023) Рискует Буданов, это же намек на переговоры, а переговоры с ... Как говорил товарищ Саахов - или в ЗАГС или в тюрму...