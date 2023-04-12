На улицах Барнаула начали продавать свежую клубнику
По словам продавца, урожай удалось получить в теплице
12 апреля 2023, 15:01, ИА Амител
Клубника в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле начали продавать первую "домашнюю" клубнику. Продавец со стаканчиками свежей ягоды разместилась на улице Гвардейской, сообщает корреспондент amic.ru.
По словам женщины, клубнику она вырастила сама – в теплице. Стоимость одного стаканчика примерно с десятью крупными ягодами – 250 рублей.
15:39:11 12-04-2023
Это израильская клубника. Не верьте продавцам, болтающим про "теплицу"... Сейчас этих "тепличников", выращивающих землянику садовую в промышленных масштабах, будет тьма на улицах.