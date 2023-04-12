На улицах Барнаула начали продавать свежую клубнику

По словам продавца, урожай удалось получить в теплице

12 апреля 2023, 15:01, ИА Амител









Клубника в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле начали продавать первую "домашнюю" клубнику. Продавец со стаканчиками свежей ягоды разместилась на улице Гвардейской, сообщает корреспондент amic.ru.

По словам женщины, клубнику она вырастила сама – в теплице. Стоимость одного стаканчика примерно с десятью крупными ягодами – 250 рублей.