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На улицах Барнаула начали продавать свежую клубнику

По словам продавца, урожай удалось получить в теплице

12 апреля 2023, 15:01, ИА Амител

В Барнауле начали продавать первую "домашнюю" клубнику. Продавец со стаканчиками свежей ягоды разместилась на улице Гвардейской, сообщает корреспондент amic.ru.

По словам женщины, клубнику она вырастила сама – в теплице. Стоимость одного стаканчика примерно с десятью крупными ягодами – 250 рублей.

Барнаул

Комментарии 1

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Гость

15:39:11 12-04-2023

Это израильская клубника. Не верьте продавцам, болтающим про "теплицу"... Сейчас этих "тепличников", выращивающих землянику садовую в промышленных масштабах, будет тьма на улицах.

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