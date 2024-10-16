На улицах Барнаула наведут порядок 17 октября

В городе состоится акция "Чистый четверг"

16 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 17 октября состоится экологическая акция "Чистый четверг". В ней поучаствуют около девяти тысяч человек и 90 спецмашин.

Как сообщили в мэрии, студенты, активисты, работники предприятий и управляющих компаний будут наводить порядок во всех районах города.

Например, в Железнодорожном районе уберут мусор в зеленых зонах по Красноармейскому проспекту и в сквере в районе здания № 90 по улице Стахановской. В Центральном приберутся на аллее за домом культуры "Южный", в зеленых зонах у дома № 26а по улице Житомирской и в районе дома № 69 по проспекту Социалистическому. В Ленинском районе ликвидируют свалки по ул. Советской Армии, 162, и ул. Георгия Исакова, 214. А в Индустриальном районе будут убирать территории по улицам Взлетной, Георгиева, Власихинской, Павловскому тракту и другим.

Всего в рамках акции планируют вывезти более 160 машин мусора.