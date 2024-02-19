На уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиги алтайских солдат
В список федеральных рекомендаций включили книгу барнаульского писателя Сергея Ужакина "Парни как все"
19 февраля 2024, 09:50, ИА Амител
В российских школах на уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиг алтайских героев СВО, сообщают "Вести Алтай".
В список федеральных рекомендаций вошла книга барнаульского писателя Сергея Ужакина "Парни как все". В ней содержится два рассказа о Героях России из Алтайского края: танкисте Андрее Кеслере из Табунского района и воспитаннике Алтайского кадетского корпуса, разведчике Илье Каркавине из Завьяловского района.
19 февраля произведение обсудят в школе № 52 Барнаула. Также читать и обсуждать его будут на родине солдат и в кадетском корпусе, который теперь носит имя Ильи Каркавина.
09:59:10 19-02-2024
Помнится в школе таскали по таким разговорам музеям про Вов.. ничего нигде не екает и не откладывается у молодых.
12:41:15 19-02-2024
Гость (09:59:10 19-02-2024) Помнится в школе таскали по таким разговорам музеям про Вов.... у дебилов, может и не откладывается. тогда им нужно по другому объяснять.
10:00:59 19-02-2024
Не забывая о единстве государства в целои..
10:01:32 19-02-2024
В целом! (поправка)
10:44:40 19-02-2024
И то что написано - правильно, а то что родители дома скажут это не правильно, ибо у нас одна точка зрения, точка зрения власти ......
11:04:09 19-02-2024
Не помню что бы в школах рассказывали о подвигах солдат и победах главнокомандующих на афганской и чиченской войнах
11:19:18 19-02-2024
Гость (11:04:09 19-02-2024) Не помню что бы в школах рассказывали о подвигах солдат и по... Афганцы приходили в школу. Ведь в каждом среднем учебном заведении были выпускники - участники военных событий. В школьных музеях их фотографии, какие-то личные вещи. На территориях некоторых небольшие мемориалы в честь погибших выпускников, даже с макетами танков или другого оружия.
13:40:19 19-02-2024
Гость (11:04:09 19-02-2024) Не помню что бы в школах рассказывали о подвигах солдат и по... Просто после развала СССР убрали из школы политическую составляющую. В итоге, столько потерянных поколений.
11:58:18 19-02-2024
А всякие разговоры на либерастных сайтах, в результате которых граждане сдристывают за границу (в том числе годные к мобилизации)должны сойти на "нет".
12:17:42 19-02-2024
Ужакин - скользкий тип, очень мутный человек. Знаю его по работе в Центробанке. Теперь вот книги писать начал...
12:17:45 19-02-2024
К нам афганцы в школу приходили. Но что-то ни у кого не возникало желания поехать туда воевать с душманами...
13:59:13 19-02-2024
Гость (12:17:45 19-02-2024) К нам афганцы в школу приходили. Но что-то ни у кого не возн... А они звали? И вообще,ты афганцев не уважаешь?Всё больше блогерам завидуешь?В заголовке главное слово "ВАЖНО".
14:56:30 19-02-2024
Гость (13:59:13 19-02-2024) А они звали?... А зачем тогда всё это?
16:40:48 19-02-2024
Зачем это?Для многих (кроме либерастов) слово Родина не пустой звук.Есть такие,которые сражаются за её интересы,некоторые отдают самое ценное-жизнь.
19:12:22 19-02-2024
Гость (16:40:48 19-02-2024) Зачем это?Для многих (кроме либерастов) слово Родина не пуст... Войны ведут не страны, а государства, их правители. Почему нужно отдавать жизнь за чьи -то хотелки-непомерные амбиции? Вряд ли родной стране и проживающим в ней людям (и родным) нужнее труп, чем живой человек.
21:49:58 19-02-2024
Гость (19:12:22 19-02-2024) Войны ведут не страны, а государства, их правители. Почему н... Слова "безопасность государства" мозг не улавливает?Цивилизованные государства подкатили впрямую к границам российского государства ради демократии и свободы?Не для того чтобы природные богатства грабануть?...
17:46:48 19-02-2024
Вспомните цитаты Ленина В.И. о войне не размещаю а то Ленин попадет под фейки:)