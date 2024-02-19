На уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиги алтайских солдат

В список федеральных рекомендаций включили книгу барнаульского писателя Сергея Ужакина "Парни как все"

19 февраля 2024, 09:50, ИА Амител

Книга "Парни как все" Серея Ужакина / Фото: Алтайский институт развития образования / iro22.ru

В российских школах на уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиг алтайских героев СВО, сообщают "Вести Алтай".

В список федеральных рекомендаций вошла книга барнаульского писателя Сергея Ужакина "Парни как все". В ней содержится два рассказа о Героях России из Алтайского края: танкисте Андрее Кеслере из Табунского района и воспитаннике Алтайского кадетского корпуса, разведчике Илье Каркавине из Завьяловского района.

19 февраля произведение обсудят в школе № 52 Барнаула. Также читать и обсуждать его будут на родине солдат и в кадетском корпусе, который теперь носит имя Ильи Каркавина.