На вес золота. Барнаульский завод мехпрессов ищет рабочих и инженеров
Рассказываем об актуальных вакансиях и условиях работы на крупном промышленном предприятии
16 мая 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqsBLac
Геополитическая ситуация прошлого года принесла не только сложности, но и возможности. Особенно для промышленного сектора страны. И теперь заводы ещё активнее ищут сотрудников, предлагая им очень достойные условия труда, потому что сейчас люди рабочих специальностей буквально на вес золота. В столице Алтайского края, например, кадры активно набирает Барнаульский завод мехпрессов. Рассказываем, чем и кому может быть интересно это предприятие.
Кого ищут?
На завод мехпрессов требуются специалисты из разных областей и люди рабочих профессий:
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- токарь-универсал;
- токарь-расточник;
- фрезеровщик;
- сверловщик;
- кузнец;
- слесарь МСР (механосборочных работ);
- электромонтёр;
- электромонтажник;
- слесарь-ремонтник;
- электросварщик.
Условия работы
Завод даёт компенсацию питания (здесь есть несколько отличных столовых) и проезда, частично компенсирует аренду жилья. Также предприятие оказывает материальную поддержку (сборы ребёнка в школу, свадьба, рождение ребёнка, похороны), дарит подарки на Новый год. Предприятие проводит интересные мероприятия: спортивные, культурные, творческие. Для детей сотрудников организуют различные экскурсии.
Заводчане работают на хорошем оборудовании: от современных японских моделей до тех, которые десятками лет подтвердили свою надёжность и эффективность.
Зарплата
Здесь всё зависит от первоначального опыта и образования. Если говорить о готовом специалисте, то в среднем 60-80 тыс. рублей. Сотрудник без опыта получает от 25-30 тыс. рублей, с перспективой роста. По мере приобретения навыков и опыта денежное вознаграждение растёт, поскольку работника обучают на месте.
Если нет опыта работы или специального образования?
Берут и таких, обучают без отрыва от производства. Работают и со студентами, которым учебное заведение предоставляет индивидуальный график обучения. Остальное время студент проводит на работе, получая практические навыки.
Для специалистов предусмотрены курсы повышения квалификации за счёт предприятия. В общем, созданы все условия для профессионального роста и развития. Ценность работы состоит и в особенности предприятия: Барнаульский завод мехпрессов реализует полный технологический цикл производства. И работник получает уникальную возможность участвовать в производственном процессе: от чертежа и разработки до получения готового продукта. Здесь становятся профессионалами, получают бесценный опыт, качественные знания и навыки.
Куда обращаться для трудоустройства?
В отдел по управлению персоналом Барнаульского завода мехпрессов.
Барнаульский завод мехпрессов, отдел по управлению персоналом
Тел.: +7 (3852) 77-42-66, +7 961 991 2411
Электронная почта: hr-mechpress@mail.ru
Сайт: mechpress.info
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