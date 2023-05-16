Рассказываем об актуальных вакансиях и условиях работы на крупном промышленном предприятии

16 мая 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqsBLac

Барнаульский завод мехпрессов / Фото: пресс-служба завода

Геополитическая ситуация прошлого года принесла не только сложности, но и возможности. Особенно для промышленного сектора страны. И теперь заводы ещё активнее ищут сотрудников, предлагая им очень достойные условия труда, потому что сейчас люди рабочих специальностей буквально на вес золота. В столице Алтайского края, например, кадры активно набирает Барнаульский завод мехпрессов. Рассказываем, чем и кому может быть интересно это предприятие.

Кого ищут?

На завод мехпрессов требуются специалисты из разных областей и люди рабочих профессий:

инженер-конструктор;

инженер-технолог;

токарь-универсал;

токарь-расточник;

фрезеровщик;

сверловщик;

кузнец;

слесарь МСР (механосборочных работ);

электромонтёр;

электромонтажник;

слесарь-ремонтник;

электросварщик.

Условия работы

Завод даёт компенсацию питания (здесь есть несколько отличных столовых) и проезда, частично компенсирует аренду жилья. Также предприятие оказывает материальную поддержку (сборы ребёнка в школу, свадьба, рождение ребёнка, похороны), дарит подарки на Новый год. Предприятие проводит интересные мероприятия: спортивные, культурные, творческие. Для детей сотрудников организуют различные экскурсии.

Заводчане работают на хорошем оборудовании: от современных японских моделей до тех, которые десятками лет подтвердили свою надёжность и эффективность.

Зарплата

Здесь всё зависит от первоначального опыта и образования. Если говорить о готовом специалисте, то в среднем 60-80 тыс. рублей. Сотрудник без опыта получает от 25-30 тыс. рублей, с перспективой роста. По мере приобретения навыков и опыта денежное вознаграждение растёт, поскольку работника обучают на месте.





























Барнаульский завод мехпрессов / Фото: пресс-служба завода

Если нет опыта работы или специального образования?

Берут и таких, обучают без отрыва от производства. Работают и со студентами, которым учебное заведение предоставляет индивидуальный график обучения. Остальное время студент проводит на работе, получая практические навыки.

Для специалистов предусмотрены курсы повышения квалификации за счёт предприятия. В общем, созданы все условия для профессионального роста и развития. Ценность работы состоит и в особенности предприятия: Барнаульский завод мехпрессов реализует полный технологический цикл производства. И работник получает уникальную возможность участвовать в производственном процессе: от чертежа и разработки до получения готового продукта. Здесь становятся профессионалами, получают бесценный опыт, качественные знания и навыки.

Куда обращаться для трудоустройства?

В отдел по управлению персоналом Барнаульского завода мехпрессов.

Барнаульский завод мехпрессов, отдел по управлению персоналом

Тел.: +7 (3852) 77-42-66, +7 961 991 2411

Электронная почта: hr-mechpress@mail.ru

Сайт: mechpress.info

ООО "Алтайпресс"

На правах рекламы