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На владелицу барнаульского фитнес-клуба завели дело из-за невыплаты зарплаты тренеру

В 2022 году сотрудница уволилась, а женщина не стала выплачивать ей положенные законом средства

26 апреля 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бывшему тренеру спортивного клуба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, подозреваемая владеет фитнес-клубом в городе Барнауле, куда с 2021 года была трудоустроена местная жительница на должность тренера в тренажёрный зал и на групповые тренировки. 

"В 2022 году работник уволилась, однако в нарушение трудового законодательства работодатель не выплатила ей в полном объёме заработную плату свыше двух месяцев в сумме более 37 тысяч рублей. Свои действия предприниматель объясняла финансовыми сложностями", – заявили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют причины совершения преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности"). 

Комментарии 1

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Гость

01:21:53 27-04-2023

Пыль я из паласов * Выбивать мастак * Вот бы и зарплату * Из начальства так

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