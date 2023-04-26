На владелицу барнаульского фитнес-клуба завели дело из-за невыплаты зарплаты тренеру
В 2022 году сотрудница уволилась, а женщина не стала выплачивать ей положенные законом средства
26 апреля 2023, 23:34, ИА Амител
Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бывшему тренеру спортивного клуба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, подозреваемая владеет фитнес-клубом в городе Барнауле, куда с 2021 года была трудоустроена местная жительница на должность тренера в тренажёрный зал и на групповые тренировки.
"В 2022 году работник уволилась, однако в нарушение трудового законодательства работодатель не выплатила ей в полном объёме заработную плату свыше двух месяцев в сумме более 37 тысяч рублей. Свои действия предприниматель объясняла финансовыми сложностями", – заявили в ведомстве.
Сейчас следователи выясняют причины совершения преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности").
01:21:53 27-04-2023
Пыль я из паласов * Выбивать мастак * Вот бы и зарплату * Из начальства так