На все сто: в Барнауле открыли новый салон "100 градусов"

Это не просто салон, это ателье современных коллекций сантехники, где помогут создать уникальный образ для вашей ванной или целого дома

23 октября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K7QPw

Открытие салона "100 градусов" / Фото предоставлено компанией

Модные коллекции и проверенные материалы, только качественная интерьерная и инженерная сантехника, грамотные консультанты и огромный выбор товаров – вот что ждет клиентов нового ателье современных коллекций сантехники "100 градусов", открывшего свои двери 20 октября в Барнауле.

Команда профессионалов "100 градусов" всегда относится с пристрастием к технике и запросам потребителей, отбирая для своих клиентов проверенную продукцию самого высокого качества, которую только можно найти на рынке.

На площади свыше 1200 квадратных метров представлены товары более чем 25 мировых ведущих брендов интерьерной сантехники, керамической плитки, инженерных решений, бытовой техники премиум-сегмента и аксессуаров для дома.













Открытие салона "100 градусов" / Фото предоставлено компанией

В новом шоуруме вы найдете стильные ванны, раковины, смесители, душевые системы и ограждения – все, что необходимо для полной комплектации ванных комнат и санузлов. А еще – эксклюзивные коллекции плитки и керамогранита ведущих европейских фабрик, современные дизайн-радиаторы и премиальные аксессуары для дома.

Приходите не только полюбоваться, но и попробовать. Здесь есть настоящий, реально работающий душевой комплекс, а в корнере кухонной техники – подключенные плиты и духовые шкафы, чтобы у посетителей была возможность узнать их в работе еще до покупки.

Также здесь есть зал с продукцией, необходимой для полного технического оснащения квартир и частных домов: теплые полы, системы пылеудаления, вентиляции и увлажнения воздуха, системы трубопроводов и отопления, системы автополива, снеготаяния и многое другое, что нужно на первом этапе возведения частных домов и ремонта квартир.

Важно, что компания предлагает своим клиентам не только товары безупречного качества, но и полное сопровождение, начиная от этапа проектирования с последующим монтажом и сервисным обслуживанием.

Фирменный стиль "100 градусов" – это ответственный подход настоящих профессионалов к работе и преданность любимому делу, что является залогом успеха и уверенного роста вот уже на протяжении 22 лет.

"100 градусов" (ООО "Приборы учета+")

Адрес: Барнаул, ул. Власихинская, 182, тел.: (3852) 48-44-44

Папанинцев, 165, тел: (3852) 538-100;

Сайт: 22pu.ru

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