На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение

По подсчетам СМИ, страна подвергается обстрелам со стороны сектора Газа уже 7,5 часа

07 октября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории всей страны. Об этом пишет газета Haaretz.

В публикации отмечается, что министр приказал набрать всех добровольцев в полицию.

По подсчетам газеты Times of Israel, страна подвергается обстрелам со стороны сектора Газа уже 7,5 часа.

Напомним, что рано утром радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля, также известная как ЦАХАЛ, сообщила о проникновении на территорию страны боевиков и "о режиме готовности к войне".

Позднее движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". По данным СМИ, от обстрелов пострадали свыше 540 мирных жителей, не менее 20 погибли.