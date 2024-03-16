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На выборах в Барнауле организовали ярмарки

Цены на них ниже, чем в магазинах

16 марта 2024, 12:31, ИА Амител

Ярмарка во время выборов / Фото: мэрия Барнаула
Ярмарка во время выборов / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в 128 зданиях, где проходят выборы президента, развернули продуктовые ярмарки, сообщает мэрия.

Почти 200 торговых точек будут работать 16 и 17 марта с 08:00 до 17:00.

На площадках можно купить выпечку, мясо, сыры, овощи, фрукты, мед и другие продукты от местных производителей. Как и на городских ярмарках, цены здесь снижены на 15-30%, подчеркивают в администрации.

Ранее сообщили, что на избирательных участках в Алтайском крае 16 марта усилили меры безопасности.

Барнаул выборы
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Комментарии 6

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гость

12:38:52 16-03-2024

Правда цены ниже. Проверено ,а выпечка обалденная .

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Сергей

13:00:52 16-03-2024

При СССР на выборы привозили бочковое пиво, и мы дружно всей деревней шли голосовать😋

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петр

13:13:21 16-03-2024

хорошо. как в советское время на избирательных участках работали буфеты, где продавали и дефицитные товары. Правда мы те времена клеймим позором...

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Гость

15:31:28 16-03-2024

петр (13:13:21 16-03-2024) хорошо. как в советское время на избирательных участках рабо...
А разве не позорно, что был в то время дефицит?

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Гость

20:50:21 16-03-2024

Гость (15:31:28 16-03-2024)
А разве не позорно, что был в то время дефицит? ... ++++

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Гость

17:53:01 16-03-2024

ну да, у нас на участке тоже булки продавали, но, судя по грустному лицу продавца и нетронутым булкам бизнес план этот так себе

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