На выборах в Барнауле организовали ярмарки
Цены на них ниже, чем в магазинах
16 марта 2024, 12:31, ИА Амител
Ярмарка во время выборов / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле в 128 зданиях, где проходят выборы президента, развернули продуктовые ярмарки, сообщает мэрия.
Почти 200 торговых точек будут работать 16 и 17 марта с 08:00 до 17:00.
На площадках можно купить выпечку, мясо, сыры, овощи, фрукты, мед и другие продукты от местных производителей. Как и на городских ярмарках, цены здесь снижены на 15-30%, подчеркивают в администрации.
Ранее сообщили, что на избирательных участках в Алтайском крае 16 марта усилили меры безопасности.
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024
12:38:52 16-03-2024
Правда цены ниже. Проверено ,а выпечка обалденная .
13:00:52 16-03-2024
При СССР на выборы привозили бочковое пиво, и мы дружно всей деревней шли голосовать😋
13:13:21 16-03-2024
хорошо. как в советское время на избирательных участках работали буфеты, где продавали и дефицитные товары. Правда мы те времена клеймим позором...
15:31:28 16-03-2024
петр (13:13:21 16-03-2024) хорошо. как в советское время на избирательных участках рабо...
А разве не позорно, что был в то время дефицит?
20:50:21 16-03-2024
Гость (15:31:28 16-03-2024)
А разве не позорно, что был в то время дефицит? ... ++++
17:53:01 16-03-2024
ну да, у нас на участке тоже булки продавали, но, судя по грустному лицу продавца и нетронутым булкам бизнес план этот так себе