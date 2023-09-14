Синоптики обещают теплые выходные, но в начале новой рабочей недели снова начнутся дожди

14 сентября 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бабье лето, которое на Алтай обычно приходит в период с 14 по 21 сентября, в 2023 году синоптики не прогнозируют. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. Она добавила, что в Алтайском крае сейчас установились достаточно комфортные температуры, но они не настолько высокие, как характерно для бабьего лета. Кроме того, периодически идут небольшие дожди.

"Классического бабьего лета, для которого характерна сухая и теплая погода, в срок до 21-го числа в Алтайском крае не будет. Радует, что приближающиеся выходные будут хорошими: дожди прекратятся на период с 16 по 18 сентября, днем воздух прогреется до +15...+22°С. Но в дальнейшем осадки, хоть и небольшие, возобновятся", – рассказывает синоптик.

Собеседница агентства не исключает, что потепление может прийти в последней декаде сентября. Хотя долгосрочный прогноз сулит, наоборот, понижение температуры (ночью до -1...-4°С, днем до +7...+12°С), эксперт отмечает, что он предварительный и все еще может повернуться на 180°.

Напомним, в 2022 году жителям Алтайского края повезло: сухая и без осадков погода стояла по всему региону с 14 по 24 сентября. Воздух прогревался до +15...+20°С, а в период с 21-го по 23-е число жарило до +20...+27°С.