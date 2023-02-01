На высокой скорости: пользователей широкополосного интернета на Алтае стало больше

На 1 января 2023 года доля абонентов "Ростелекома", подключённых по оптической технологии PON ("оптика в квартиру"), составила 64%

01 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: "Ростелеком"

В 2022 году число пользователей широкополосного доступа в интернет "Ростелекома" в Алтайском крае увеличилось на 20 тысяч. Это связано с расширением цифровой сети в ходе реализации федеральных проектов, а также со строительством линий связи в рамках собственных инвестиций компании.

"Масштабы работ по переводу абонентов с меди на оптоволокно в Алтайском крае несравнимы ни с одним сибирским регионом. Только в 2022 году магистральные линии связи были построены до 500 населённых пунктов, а новая распределительная сеть появилась в 97 сёлах. Большинство их находится ниже уровня райцентров и очень далеко от городов. В результате наших усилий охват сельских абонентов с прошлого года вырос на 44% и достиг рекордного значения", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Наибольший рост доли "оптических" абонентов в общей базе интернет-пользователей зафиксирован в Зональном (на 55,2%), Шелаболихинском (на 43,9%) и Немецком Национальном (на 39,3%) районах. Жители сёл Веселоярск, Самарка, Новоклюиха и Куйбышево Рубцовского района, Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района, Боровлянка Ребрихинского района, Воеводское Целинного района и других получили доступ к широкополосному интернету на скорости до 200 Мбит/с, а также возможность пользоваться цифровым ТВ, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами компании.

Добавим, что, по данным на 1 января 2023 года, в Алтайском крае доступ к скоростному интернету имеют более 100 тысяч частных домов. В 2023 году федеральный оператор планирует сохранить темпы прироста этой категории абонентов.

ПАО "Ростелеком"

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