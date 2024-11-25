На Wildberries начнут выдавать кредиты для покупок от 30 тысяч рублей
Кредитный договор с банком начинает действовать только после того, как покупатель забрал покупку в пункте выдачи или у курьера
25 ноября 2024, 18:44, ИА Амител
Объединенная компания Wildberries & Russ запустила потребительское кредитование на покупку товаров в мобильном приложении. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь при оформлении покупок пользователи могут выбрать способ оплаты "кредит". Функция доступна при приобретении товара стоимостью от 30 тысяч рублей, в зависимости от его категории.
Кредитный договор с банком начинает действовать только после того, как покупатель забрал покупку в пункте выдачи или у курьера. Проценты также начинают рассчитываться только с этого момента.
Руководство маркетплейса отмечает, что сервис позволит покупателям лучше управлять бюджетом. Продавцы же смогут увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком, где покупатели не всегда могут позволить себе внести большую сумму за товар единовременно.
22:20:28 25-11-2024
Щас... Они только до конца решат кому она принадлежит...! И сразу начнут...
09:24:24 26-11-2024
скоро покупка хлеба в кредит будет