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На заводе в Барнауле открыли исправительный центр, где будут работать заключенные

На участке смогут трудиться до 118 человек

29 августа 2023, 11:45, ИА Амител

В Барнауле на базе завода "Барнаултрансмаш" появился специальный изолированный центр, где будут работать алтайские заключенные. Для размещения осужденных на территории завода открыто общежитие на 118 мест, которое планируют расширить до 335 мест. Осужденные работают на участке изготовления мелких деталей, на литейном и кузнечном производствах, сообщает УФСИН России по Алтайскому краю.

В исправительных центрах содержаться те, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Наказание им заменено с лишения свободы на принудительные работы. Трудятся заключенные не бесплатно, а зарплату тратят на погашение исков, покупку еды и помощь семье.

"Более мягкие условия содержания с возможностью пользоваться мобильной связью, интернетом, выходом в город в специально отведенное время, встреч с семьей и другое, а также возможность получить трудовые навыки и в дальнейшем трудоустроиться на стабильном предприятии способствуют более эффективной социализации и адаптации осуждённых к свободной жизни, что предупреждает рецидивы преступлений", - приводит ведомство слова начальника управления министерства юстиции РФ по Алтайскому краю Ларисы Ждановой.

В настоящее время в исправительных центрах региона трудятся около 750 человек.

От мусорных баков до «кокосового наслаждения». Что производят осуждённые в барнаульской колонии

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промышленность ФСИН

Комментарии 16

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Гость

11:49:37 29-08-2023

Хорошая новость для жителей Потока

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гость

11:54:55 29-08-2023

отлично. еще про детей надо не забывать!

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Гость

09:37:34 30-08-2023

гость (11:54:55 29-08-2023) отлично. еще про детей надо не забывать!... тоже на пинудительные работы?

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Гость

12:09:13 29-08-2023

Вот что "демография" животворящая делает! В советское бы время таких личностей на "пушечный выстрел" бы к предприятию не подпустили, тем более к оборонному, а тут такое.....

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Гость

12:16:04 29-08-2023

На КРЗ тоже хотели взять заключенных. Все подготовили, сделали ремонт, закупили технику, приехала комиссия и сказала, что заключенные в таких условиях работать не могут. И всё. А простые люди, ничего, работают. Им деваться некуда.

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Гость

12:16:21 29-08-2023

Заключенным работа, а свободным чтобы прокормиться предлогают идти воровать?

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Гость

12:40:11 29-08-2023

Гость (12:16:21 29-08-2023) Заключенным работа, а свободным чтобы прокормиться предлогаю... Иди на Трансмаш,Ротор,Станкостроительный. Или свободный и способный лишь к воровству?

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Гость

13:38:03 29-08-2023

Гость (12:40:11 29-08-2023) Иди на Трансмаш,Ротор,Станкостроительный. Или свободный и сп... Почему бы тебе самому не пойти? Вместе со своими советами...

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Костя

02:51:48 30-08-2023

Гость (13:38:03 29-08-2023) Почему бы тебе самому не пойти? Вместе со своими советами...... Он на заводе и работает

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Гость

12:38:55 29-08-2023

Одной бытовой техники закуплено на кругленькую сумму... Надеюсь, окупится. Хотя и не особо верю.

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Гость

12:50:08 29-08-2023

Гость (12:38:55 29-08-2023) Одной бытовой техники закуплено на кругленькую сумму... Наде... Надежда умирает последней

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Гость

12:52:56 29-08-2023

На выпускает трансмаш современного вооружения

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Гость

14:02:17 29-08-2023

У нас производство рентабельно только если на нём работают мигранты из банановых республик или зеки. Нормальным людям платить нормальные деньги барыги от производства не хотят.

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гость

14:18:37 29-08-2023

Гость (14:02:17 29-08-2023) У нас производство рентабельно только если на нём работают м... ну а что поделать - налоговая и коррупционная нагрузка высока

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Гость

18:34:37 29-08-2023

Откуда столько полковников??? У нас что, десятки полков? Какими полками командуют два полковника на фото?

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Костя

02:50:21 30-08-2023

Гость (11:49:37 29-08-2023) Хорошая новость для жителей Потока ... Чем же тебя поток так обидел?))

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