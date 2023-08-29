На заводе в Барнауле открыли исправительный центр, где будут работать заключенные

На участке смогут трудиться до 118 человек

29 августа 2023, 11:45, ИА Амител













































Центр для заключенных в Барнауле

В Барнауле на базе завода "Барнаултрансмаш" появился специальный изолированный центр, где будут работать алтайские заключенные. Для размещения осужденных на территории завода открыто общежитие на 118 мест, которое планируют расширить до 335 мест. Осужденные работают на участке изготовления мелких деталей, на литейном и кузнечном производствах, сообщает УФСИН России по Алтайскому краю.

В исправительных центрах содержаться те, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Наказание им заменено с лишения свободы на принудительные работы. Трудятся заключенные не бесплатно, а зарплату тратят на погашение исков, покупку еды и помощь семье.

"Более мягкие условия содержания с возможностью пользоваться мобильной связью, интернетом, выходом в город в специально отведенное время, встреч с семьей и другое, а также возможность получить трудовые навыки и в дальнейшем трудоустроиться на стабильном предприятии способствуют более эффективной социализации и адаптации осуждённых к свободной жизни, что предупреждает рецидивы преступлений", - приводит ведомство слова начальника управления министерства юстиции РФ по Алтайскому краю Ларисы Ждановой.

В настоящее время в исправительных центрах региона трудятся около 750 человек.