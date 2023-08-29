На заводе в Барнауле открыли исправительный центр, где будут работать заключенные
На участке смогут трудиться до 118 человек
29 августа 2023, 11:45, ИА Амител
В Барнауле на базе завода "Барнаултрансмаш" появился специальный изолированный центр, где будут работать алтайские заключенные. Для размещения осужденных на территории завода открыто общежитие на 118 мест, которое планируют расширить до 335 мест. Осужденные работают на участке изготовления мелких деталей, на литейном и кузнечном производствах, сообщает УФСИН России по Алтайскому краю.
В исправительных центрах содержаться те, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Наказание им заменено с лишения свободы на принудительные работы. Трудятся заключенные не бесплатно, а зарплату тратят на погашение исков, покупку еды и помощь семье.
"Более мягкие условия содержания с возможностью пользоваться мобильной связью, интернетом, выходом в город в специально отведенное время, встреч с семьей и другое, а также возможность получить трудовые навыки и в дальнейшем трудоустроиться на стабильном предприятии способствуют более эффективной социализации и адаптации осуждённых к свободной жизни, что предупреждает рецидивы преступлений", - приводит ведомство слова начальника управления министерства юстиции РФ по Алтайскому краю Ларисы Ждановой.
В настоящее время в исправительных центрах региона трудятся около 750 человек.
11:49:37 29-08-2023
Хорошая новость для жителей Потока
11:54:55 29-08-2023
отлично. еще про детей надо не забывать!
09:37:34 30-08-2023
гость (11:54:55 29-08-2023) отлично. еще про детей надо не забывать!... тоже на пинудительные работы?
12:09:13 29-08-2023
Вот что "демография" животворящая делает! В советское бы время таких личностей на "пушечный выстрел" бы к предприятию не подпустили, тем более к оборонному, а тут такое.....
12:16:04 29-08-2023
На КРЗ тоже хотели взять заключенных. Все подготовили, сделали ремонт, закупили технику, приехала комиссия и сказала, что заключенные в таких условиях работать не могут. И всё. А простые люди, ничего, работают. Им деваться некуда.
12:16:21 29-08-2023
Заключенным работа, а свободным чтобы прокормиться предлогают идти воровать?
12:40:11 29-08-2023
Гость (12:16:21 29-08-2023) Заключенным работа, а свободным чтобы прокормиться предлогаю... Иди на Трансмаш,Ротор,Станкостроительный. Или свободный и способный лишь к воровству?
13:38:03 29-08-2023
Гость (12:40:11 29-08-2023) Иди на Трансмаш,Ротор,Станкостроительный. Или свободный и сп... Почему бы тебе самому не пойти? Вместе со своими советами...
02:51:48 30-08-2023
Гость (13:38:03 29-08-2023) Почему бы тебе самому не пойти? Вместе со своими советами...... Он на заводе и работает
12:38:55 29-08-2023
Одной бытовой техники закуплено на кругленькую сумму... Надеюсь, окупится. Хотя и не особо верю.
12:50:08 29-08-2023
Гость (12:38:55 29-08-2023) Одной бытовой техники закуплено на кругленькую сумму... Наде... Надежда умирает последней
12:52:56 29-08-2023
На выпускает трансмаш современного вооружения
14:02:17 29-08-2023
У нас производство рентабельно только если на нём работают мигранты из банановых республик или зеки. Нормальным людям платить нормальные деньги барыги от производства не хотят.
14:18:37 29-08-2023
Гость (14:02:17 29-08-2023) У нас производство рентабельно только если на нём работают м... ну а что поделать - налоговая и коррупционная нагрузка высока
18:34:37 29-08-2023
Откуда столько полковников??? У нас что, десятки полков? Какими полками командуют два полковника на фото?
02:50:21 30-08-2023
Гость (11:49:37 29-08-2023) Хорошая новость для жителей Потока ... Чем же тебя поток так обидел?))