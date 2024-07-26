Набиуллина: ЦБ не собирается понижать ключевую ставку в этом году
Регулятор ожидает существенное замедление инфляции во втором полугодии 2024 года
26 июля 2024, 21:45, ИА Амител
Центробанк в рамках обновленного прогноза не собирается снижать ключевую ставку в этом году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", – заявила она.
Вместе с тем регулятор ожидает существенное замедление инфляции во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.
Напомним, что сегодня ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2023 года – на 2 п.п., до 18%. В регуляторе отметили ускорение инфляции и повысили ее прогноз до 6,5-7% с ее уменьшением до 4-4,5% в следующем году.
22:44:39 26-07-2024
Набиуллина к сожалению ошибается. Инфляция к концу года только увеличится. При чем более их прогноза на 5-9%... Изза чего это произойдет-любой экономист скажет..
22:49:04 26-07-2024
Неприятная тётка
01:55:00 27-07-2024
Особенно болезненно это скажется на бедных гражданах , которых на Алтае , к сожалению, очень много. Россияне становятся рабами банков и лишь 5-10 % от этого выиграют (те у кого есть деньги), остальные а это 80% россиян вынуждены брать кредиты под еще большие проценты. А повышение ключевой ставки усилит эту тенденцию. Где же наши депутаты, особенно Единой России? Очень хочется услышать их мнение: поддерживают ли они решения ЦБ РФ? Почему? Если нет - то почему прямо не высказываются в СМИ и как они предполагают противодействовать? Ведь совсем недавно они положительно оценили работу ЦБ в Госдуме.
06:48:49 27-07-2024
Жулики во власти все о народишке беспокоятся...
06:50:29 27-07-2024
И мы хотим добиться конкурентно - способности нашей продукции и снижения цен? По-моему, ЦБ совершенно не понимает экономики роста, экономика ЦБ - это экономика не просто застоя, а загнивания. Самое лучшее, чтоб не было инфляции, перейти на практику обмена товара на товар (бартер) без подключения товаро-денежных отношений. Экономика по ЦБ - это макроэкономика , не учитывающая жизнедеЯтельность мелкого и среднего бизнеса.
10:32:58 27-07-2024
Гость. (06:50:29 27-07-2024) Самое лучшее, чтоб не было инфляции, перейти на практику обмена товара на товар Истину глаголите! Осталась самая малость - этот товар произвести. И главное нужный товар, чтобы другие захотели на него меняться.
07:39:23 27-07-2024
Тут я смотрю всё сплошь экономисты с мировым именем комментарии дают, просто нобелевские лауреаты. Инфляцию от стагфляции отличить не могут, но с умным рылом лезут пояснять, что Эльвира - тупая)
11:48:48 27-07-2024
Гость (07:39:23 27-07-2024) Тут я смотрю всё сплошь экономисты с мировым именем коммента... Нет! Она умная как раз Работает на МВФ.За время её правления рубль упал в 3,3 раза.Скажите, это очень хорошо для экономики вообще, для мелкого и среднего бизнеса, в частности.Для снижения цен? Вы хоть элементарную арифметику примените и посмотрите, к чему приводит падение рубля внизу - для микроэкономики, для простых работающих,учителей, врачей, инженеров, пенсионеров(не работающих).Или лишь бы что-нибудь сказать, хоть и невпопад.
18:17:02 27-07-2024
Гость. (11:48:48 27-07-2024) Нет! Она умная как раз Работает на МВФ.За время её правлени... Без неё упал бы в 33 раза
07:55:33 27-07-2024
Зачем выпускать 10 тракторов и продавать за 1 млн.Сделать один и продать за 10 млн.
10:10:17 27-07-2024
Теперь даже в кредит ребенка в школу собрать сложно будет. Второго наверное придется вообще отдать. Ну и пора отвыкать от слова ипотека.
Это ещё хорошо, силу нас одна из первых экономик в мире
00:01:19 28-07-2024
Гость (10:10:17 27-07-2024) Теперь даже в кредит ребенка в школу собрать сложно будет. В... У вас одна почка явно лишняя.
21:40:16 27-07-2024
Главный разрушитель вражеский агент ФРС России и нищеты народа который существует с позволения Путина.