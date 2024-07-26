Набиуллина: ЦБ не собирается понижать ключевую ставку в этом году

Регулятор ожидает существенное замедление инфляции во втором полугодии 2024 года

26 июля 2024, 21:45, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Центробанк в рамках обновленного прогноза не собирается снижать ключевую ставку в этом году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", – заявила она.

Вместе с тем регулятор ожидает существенное замедление инфляции во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.

Напомним, что сегодня ЦБ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2023 года – на 2 п.п., до 18%. В регуляторе отметили ускорение инфляции и повысили ее прогноз до 6,5-7% с ее уменьшением до 4-4,5% в следующем году.