Набиуллина: инфляция в РФ прошла свой пик

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она

10 апреля 2024, 20:59, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Инфляция в РФ благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) прошла свой пик. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным, инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%", – отметила глава ЦБ.

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она. Кроме того, она продолжала бы ускоряться.

Напомним, что ЦБ повысил ставку до текущего уровня в 16% в декабре 2024 года. В феврале и марте регулятор не стал снижать ставку.