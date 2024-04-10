Набиуллина: инфляция в РФ прошла свой пик
Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она
10 апреля 2024, 20:59, ИА Амител
Инфляция в РФ благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) прошла свой пик. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.
"Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным, инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%", – отметила глава ЦБ.
Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она. Кроме того, она продолжала бы ускоряться.
Напомним, что ЦБ повысил ставку до текущего уровня в 16% в декабре 2024 года. В феврале и марте регулятор не стал снижать ставку.
06:49:22 11-04-2024
Какая-то борьба ЦБ с мельницами. С 2013 г. Набиулина по-своему борется с инфляцией,но цены и тарифы растут и растут.Наверно, либо борьба не та, либо менять кого-то и что-то надо.За 1 1лет не суметь справиться с основной задачей -это уметь надо.
07:58:41 11-04-2024
Какая хорошая говорящая фамилия? Поменяй местами только две буквы, и всё становится понятно, что делает с нами эта дама!.. А по теме - она и экономика России это вообще разные вещи! Она выполняет указания из американского обкома! Ей нужно сделать так что бы мы платили америке, но выглядело это так как будто мы боремся за подъём своей экономики!.. Только избавление от Бюджетного Правила нас спасет!!!
08:08:20 11-04-2024
Кредиты,а именно их раздача направо и налево-вот причина и роста цен,и инфляции.
08:44:31 11-04-2024
Олег (08:08:20 11-04-2024) Кредиты,а именно их раздача направо и налево-вот причина и р... Полностью согласен. С начала 2000-х началось кредитование населения и чтобы оформить кредит нужно было много документов собрать, поручителей привести десяток и потом давали кредит. Дифференцированный платеж был. А сейчас по телефону начали выдавать кредиты.
Опять же китайцы, шли по пути развития не имея сверх ресурсов, которыми богата наша страна. Посмотрите только на один машины, чего они добились в машиностроении. Берут только лучше практики именитых брендов. А в России только шильдики научились клепать. Развитие так до бесконечности будет стремиться к нулю пока не появится собственное производство. И когда говорят, что Европейская экономика рухнет хочется посмеяться. Запретами и заграждениями на импорт людям наносят только вред и ничего большего.
Пик инфляции далеко не пройден, а как раз находится на самом подъеме
09:25:57 11-04-2024
Гость (08:44:31 11-04-2024) Полностью согласен. С начала 2000-х началось кредитование на... Как вам такие циферки?
Американская компания S P Global Platts, специализирующаяся на котировках цен на энергоносители, привела данные, что за 2023 год спрос на промышленный газ в Европе упал на 24% по сравнению с уровнем 2019 года.
Это вызвано тем, что в США стоимость ресурса ниже, из-за чего производители переезжают за океан.
09:54:56 11-04-2024
Гость (09:25:57 11-04-2024) Как вам такие циферки?Американская компания S P Global P... Был же план поставить Европу на колени из-за ограничения поставок газа и прочих ресурсов. Но европейцы и тут выход нашли. Российский то газ куда девать начнут? Неужели производство ГСМ из газа запустят? Вопрос открытый. Масло на GTL основе крепче и лучше нашего лукойловского гидрокряка работает. Также была программа (утвердили или нет точно не скажу) по переходу на газомоторное топливо, что установки будут дешевыми (субсидии со стороны государства) и у населения будет возможность экономить на газовом топливе, а также поможет в борьбе за экологию. Но похоже реализация этой программы отложена навсегда.
Европа ищет иные пути развития, а Россия то что делает? Хочется новостей о достижениях и видеть реальные достижения, а нам пишут про подорожание всего вокруг.
10:53:26 11-04-2024
Олег (08:08:20 11-04-2024) Кредиты,а именно их раздача направо и налево-вот причина и р... Не кредиты, а вывоз капитала из страны опускает рубль. Рост доллара и евро, юаня к рублю - вот ГЛАВНЫЕ причины инфляции уже лет 30. Остальное побочка.
11:01:25 11-04-2024
Монополии поднимают цены на энергоносители - автоматически растет стоимость всех товаров и услуг. Кредиты же лишь способ вливания крови в кровеносную систему экономики, Как известно, если выкачать кровь из организма, он не сможет функционировать. Впомните 1998 год. С зимы не платили зарплату и пенсии практически всем, кредиты не давали. Население и предприятия перешли на бартер. Всё стало колом.