Набиуллина назвала исчерпание доступных проммощностей главным внутренним риском
По ее словам, в такой ситуации любой дополнительный спрос будет приводить исключительно к росту цен без роста производства
13 сентября 2024, 22:45, ИА Амител
Исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы – главные внутренние риски для российской экономики. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства", – заявила она.
Также сохраняются инфляционные риски. Они могут закрепиться надолго. Среди них она отметила усиление геополитического давления и ускорение замедления крупнейших экономик мира. Это может привести к падению спроса на сырьевые товары, что окажет давление на российский экспорт и через него – на рубль.
Напомним, что 13 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%. Как отметили в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким и не проявляет тенденции к снижению.
23:13:51 13-09-2024
Логично.
Когда-нибудь надоть пускать деньги в реальный.
11:03:22 14-09-2024
Чего они хором запели: один про закончившиеся энергетические мощности, второй про износ ЖКХ, наверное пора олигархов трясти деньги вкладывать из яхт в экономику страны, в пенсии , ведь все это строилось дедами, закладывалось в том числе и на пенсии, а ворье это украло!
13:26:15 14-09-2024
Так а рабочая сила внезапно не появится, производственные мощности тоже