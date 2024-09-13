Набиуллина назвала исчерпание доступных проммощностей главным внутренним риском

По ее словам, в такой ситуации любой дополнительный спрос будет приводить исключительно к росту цен без роста производства

13 сентября 2024, 22:45, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы – главные внутренние риски для российской экономики. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства", – заявила она.

Также сохраняются инфляционные риски. Они могут закрепиться надолго. Среди них она отметила усиление геополитического давления и ускорение замедления крупнейших экономик мира. Это может привести к падению спроса на сырьевые товары, что окажет давление на российский экспорт и через него – на рубль.

Напомним, что 13 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%. Как отметили в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким и не проявляет тенденции к снижению.