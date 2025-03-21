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Набиуллина назвала нестандартной ситуацию, когда ставки по депозитам выше ключевой

Одним из факторов превышения ставок по депозитам над ключевой ставкой было ужесточение макропруденциальной политики

21 марта 2025, 21:12, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ситуация, когда ставки по депозитам в ноябре – декабре 2024 года были выше ключевой, является нестандартной, сейчас положение нормализировалось. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки – это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре – декабре были в том числе, потому что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики ЦБ, дальнейшего повышения ключевой ставки", – сказала она.

Еще одним фактором для превышения ставок по депозитам над ключевой ставкой было ужесточение макропруденциальной политики, отметила Набиуллина. Сейчас спреды между ставками по депозитам и ключевой уменьшились в том числе потому, что ЦБ откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Комментарии 4

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21:52:37 21-03-2025

Не были ставки по депозитам выше ставки ЦБ...

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Горожанин.

09:32:16 22-03-2025

Скорее всего, кое в каких банках были, но они за счет своих прибылей, ибо даже банкам невозможно жить и работать при таких ставках ЦБ.Уже 12 лет ЦБ борется и инфляцией, а она(сволочь) не уменьшается, а наоборот, повышается.В 2013 году была 6,45 % и стоимость доллара чуть больше 33 руб., сегодня инфляция - не очень понятна, но судя по постоянно повышающимся ценам и тарифам, очень приличная, а стоимость доллара почти 90 руб.на вчерашний день. . Что-то вспомнился Дон Кихот в своей борьбе с ветряными мельницами.Но тогда был 16 век, люди не очень грамотными были.А чем сейчас это не нужное для среднего и малого бизнеса якобы это дон кихотство - не очень понятно.Надо же думать не только о макроэкономике, но и понимать ситуацию в микроэкономике.Поставить бы членов правления ЦБ руководителями предприятий, посмотреть, как бы они выкручивались с такими процентными ставками с необходимостью брать кредиты, расплачиваться по ним, не повышая стоимости продукции, но хоть немного компенсировать в зарплатах постоянную уже много лет повышающуюся инфляцию, которая ведет и к ежегодному повышению тарифов на ЖКХ, которые начинают превышать все разумные пределы.

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Гость

21:16:02 23-03-2025

Горожанин. (09:32:16 22-03-2025) Скорее всего, кое в каких банках были, но они за счет своих ... Но тогда был 16 век, люди не очень грамотными были.... а СЕЙЧАС ыВ ГРАМОТНЫЕ? Ну сами посмотрите кому Цб ПРИНАДЛЕЖИТ? ИЛИ КТО ЕГОХОЗЯИН? Несете всякую пургу.

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Гость

16:10:11 23-03-2025

Ни ЦБ, ни ее хозяева ни каким боком не принадлежат России.

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