Набиуллина назвала нестандартной ситуацию, когда ставки по депозитам выше ключевой

Одним из факторов превышения ставок по депозитам над ключевой ставкой было ужесточение макропруденциальной политики

21 марта 2025, 21:12, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ситуация, когда ставки по депозитам в ноябре – декабре 2024 года были выше ключевой, является нестандартной, сейчас положение нормализировалось. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки – это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре – декабре были в том числе, потому что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики ЦБ, дальнейшего повышения ключевой ставки", – сказала она.

Еще одним фактором для превышения ставок по депозитам над ключевой ставкой было ужесточение макропруденциальной политики, отметила Набиуллина. Сейчас спреды между ставками по депозитам и ключевой уменьшились в том числе потому, что ЦБ откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.