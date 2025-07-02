Набиуллина предрекла неспокойные времена и новые возможности для экономики РФ

ЦБ РФ удалось адаптировать экономику России так, чтобы она могла противостоять внешним вызовам

02 июля 2025, 20:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российскую экономику ждут неспокойные времена. Однако они принесут с собой новые возможности для развития. Как сообщает "КП", с таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время Финансового конгресса регулятора.

По ее словам, ЦБ РФ удалось адаптировать экономику России так, чтобы она могла противостоять внешним вызовам. Однако это не говорит о безоблачном будущем. Впереди, уверена Набиуллина, неспокойные времена.

"У нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", - сказала председатель ЦБ РФ.

Немногим ранее Эльвира Набиуллина высказалась об инфляции в России. Она отметила, что та снижается даже быстрее, чем прогнозировал Центробанк страны. Более того, все сигналы указывают на замедление роста деловой активности. При благоприятном исходе это позволит снизить ключевую ставку быстрее, чем планировалось.