Набиуллина предрекла неспокойные времена и новые возможности для экономики РФ
ЦБ РФ удалось адаптировать экономику России так, чтобы она могла противостоять внешним вызовам
02 июля 2025, 20:45, ИА Амител
Российскую экономику ждут неспокойные времена. Однако они принесут с собой новые возможности для развития. Как сообщает "КП", с таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время Финансового конгресса регулятора.
По ее словам, ЦБ РФ удалось адаптировать экономику России так, чтобы она могла противостоять внешним вызовам. Однако это не говорит о безоблачном будущем. Впереди, уверена Набиуллина, неспокойные времена.
"У нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", - сказала председатель ЦБ РФ.
Немногим ранее Эльвира Набиуллина высказалась об инфляции в России. Она отметила, что та снижается даже быстрее, чем прогнозировал Центробанк страны. Более того, все сигналы указывают на замедление роста деловой активности. При благоприятном исходе это позволит снизить ключевую ставку быстрее, чем планировалось.
22:06:30 02-07-2025
Будем в нищете, но внешним вызовам противостоим!
22:16:03 02-07-2025
"У нас впереди очень неспокойные времена"
Партия - дай порулить, говорили они лет 37 назад. И вот, похоже, дорулились. На что они все теперь наперебой намекают: охлаждение, мягкая посадка, рецессия, инфляция, а потом придёт лето. Что это значит? Опять что-ли до основания, а потом... они нас приговорили к обнулению... а сами, великие мыслители и управленцы, так и собираются оставаться на Олимпе?
22:22:24 02-07-2025
Это называется северный пушной зверёк! Всем удачи! 90-е будут казаться доброй сказкой!
22:25:47 02-07-2025
Кто ее спрашивал - то? Все знают какую роль она играет для грядущих неспокойных времен.
23:21:55 03-07-2025
Гость (22:25:47 02-07-2025) Кто ее спрашивал - то? Все знают какую роль она играет для г... И какую, о магистр экономики?
22:27:53 02-07-2025
От Набиулиной только негатив
Как от бабки понихидной
23:05:12 02-07-2025
В открытую уже говорят о своём провале. Или же "всё идёт по плану"? Наш терпеливый, многострадальный народ, что ещё тебе уготовили?...
23:50:15 02-07-2025
можнападууумать что было-было идеально и спокойно и круто - и вдруг - НА ТЕБЕ! ххахаха. рассмешила реально
05:57:06 03-07-2025
Какое ЦБ вообще имеет отношение к России, кроме как использование экономики страны в собственных целях обогащения?
06:13:29 03-07-2025
Железнорожденные знают, то, что мертво, умереть не может
09:34:51 03-07-2025
"Жить будете плохо, но недолго!" Лукашенко А.
09:55:06 03-07-2025
Гость (09:34:51 03-07-2025) "Жить будете плохо, но недолго!" Лукашенко А.... что-то он выглядит как-то не...
тоже возможная проблемная точка...
09:35:21 03-07-2025
"Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно"
Черномырдин В.
10:25:24 03-07-2025
товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вся мировая экономическая система летит ко всем чертям. у нас процессы пройдут по самому мягкому сценарию, а вот европку ждут времена похлеще наших 90-х
10:50:02 03-07-2025
Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс...
Ну тогда по логике Набиуллиной Европу жду еще большие новые возможности чем РФ. Опять проигрываем емаё.
11:56:59 03-07-2025
ага, ложитесь уже, заворачивайтесь в простынь и ползите сами знаете куда)))))))))))))))))))))
12:09:03 03-07-2025
Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс... Да-да, они там уже несколько лет без нашего газа замерзают, все замерзнуть не могут)
12:16:18 03-07-2025
Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс...
по телевизеру тебе сказали?
12:07:14 04-07-2025
Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс... А ищо Америке вашей конец - 100500 серия ))
10:18:32 04-07-2025
Неспокойные времена настали как раз с её приходом.