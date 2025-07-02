НОВОСТИЭкономика

Набиуллина предрекла неспокойные времена и новые возможности для экономики РФ

ЦБ РФ удалось адаптировать экономику России так, чтобы она могла противостоять внешним вызовам

02 июля 2025, 20:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российскую экономику ждут неспокойные времена. Однако они принесут с собой новые возможности для развития. Как сообщает "КП", с таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время Финансового конгресса регулятора.

По ее словам, ЦБ РФ удалось адаптировать экономику России так, чтобы она могла противостоять внешним вызовам. Однако это не говорит о безоблачном будущем. Впереди, уверена Набиуллина, неспокойные времена.

"У нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", - сказала председатель ЦБ РФ.

Немногим ранее Эльвира Набиуллина высказалась об инфляции в России. Она отметила, что та снижается даже быстрее, чем прогнозировал Центробанк страны. Более того, все сигналы указывают на замедление роста деловой активности. При благоприятном исходе это позволит снизить ключевую ставку быстрее, чем планировалось.

Экономика Центробанк

Комментарии 20

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Гость

22:06:30 02-07-2025

Будем в нищете, но внешним вызовам противостоим!

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Гость

22:16:03 02-07-2025

"У нас впереди очень неспокойные времена"
Партия - дай порулить, говорили они лет 37 назад. И вот, похоже, дорулились. На что они все теперь наперебой намекают: охлаждение, мягкая посадка, рецессия, инфляция, а потом придёт лето. Что это значит? Опять что-ли до основания, а потом... они нас приговорили к обнулению... а сами, великие мыслители и управленцы, так и собираются оставаться на Олимпе?

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Гость

22:22:24 02-07-2025

Это называется северный пушной зверёк! Всем удачи! 90-е будут казаться доброй сказкой!

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Гость

22:25:47 02-07-2025

Кто ее спрашивал - то? Все знают какую роль она играет для грядущих неспокойных времен.

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Гость

23:21:55 03-07-2025

Гость (22:25:47 02-07-2025) Кто ее спрашивал - то? Все знают какую роль она играет для г... И какую, о магистр экономики?

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Гость

22:27:53 02-07-2025

От Набиулиной только негатив
Как от бабки понихидной

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Гость

23:05:12 02-07-2025

В открытую уже говорят о своём провале. Или же "всё идёт по плану"? Наш терпеливый, многострадальный народ, что ещё тебе уготовили?...

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Гость

23:50:15 02-07-2025

можнападууумать что было-было идеально и спокойно и круто - и вдруг - НА ТЕБЕ! ххахаха. рассмешила реально

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Гость

05:57:06 03-07-2025

Какое ЦБ вообще имеет отношение к России, кроме как использование экономики страны в собственных целях обогащения?

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Гость

06:13:29 03-07-2025

Железнорожденные знают, то, что мертво, умереть не может

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Гость

09:34:51 03-07-2025

"Жить будете плохо, но недолго!" Лукашенко А.

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Musik

09:55:06 03-07-2025

Гость (09:34:51 03-07-2025) "Жить будете плохо, но недолго!" Лукашенко А.... что-то он выглядит как-то не...
тоже возможная проблемная точка...

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Гость

09:35:21 03-07-2025

"Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно"
Черномырдин В.

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Гость

10:25:24 03-07-2025

товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вся мировая экономическая система летит ко всем чертям. у нас процессы пройдут по самому мягкому сценарию, а вот европку ждут времена похлеще наших 90-х

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Гость

10:50:02 03-07-2025

Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс...
Ну тогда по логике Набиуллиной Европу жду еще большие новые возможности чем РФ. Опять проигрываем емаё.

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Гость

11:56:59 03-07-2025

ага, ложитесь уже, заворачивайтесь в простынь и ползите сами знаете куда)))))))))))))))))))))

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Гость

12:09:03 03-07-2025

Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс... Да-да, они там уже несколько лет без нашего газа замерзают, все замерзнуть не могут)

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Гость

12:16:18 03-07-2025

Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс...
по телевизеру тебе сказали?

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Гость

12:07:14 04-07-2025

Гость (10:25:24 03-07-2025) товарищи комментаторы, а вы по сторонам не оглядываетесь? вс... А ищо Америке вашей конец - 100500 серия ))

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Афиноген

10:18:32 04-07-2025

Неспокойные времена настали как раз с её приходом.

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