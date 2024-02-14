Набиуллина призвала "охладить" выдачу крупных кредитов в России
По мнению главы ЦБ, процесс выдачи кредитов на сумму выше 1 млн рублей должен замедлиться
14 февраля 2024, 19:35, ИА Амител
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что в России нужно внедрить новую практику при выдаче крупных кредитов. Как сообщает "Федпресс", об этом она заявила на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.
"Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять", – сказала глава регулятора.По мнению Набиуллиной, процесс выдачи кредитов на сумму выше 1 млн рублей должен замедлиться. Между подписанием договора и переводом денег должен быть некоторый промежуток времени, размер которого должен обсуждаться.
Также ЦБ предлагает для борьбы с мошенничеством установить ограничение на сумму наличных, которые можно внести в банкоматы. Особенно важны лимиты на внесение наличных через токенизированные карты или приложения на терминалах.
19:45:59 14-02-2024
Мы ехали, ехали и на конец , приехали ...
15:05:01 15-02-2024
Гость (19:45:59 14-02-2024) Мы ехали, ехали и на конец , приехали ... ... на какой конец вы приехали?
21:42:40 14-02-2024
скоро предложат зарплату людям не платить, чтобы инфляцию замедлить.
12:05:11 15-02-2024
Гость (21:42:40 14-02-2024) скоро предложат зарплату людям не платить, чтобы инфляцию за... Если вы считаете подачку народу зарплатой, то вы большой оптимист.
09:49:14 15-02-2024
шта?