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Набиуллина призвала "охладить" выдачу крупных кредитов в России

По мнению главы ЦБ, процесс выдачи кредитов на сумму выше 1 млн рублей должен замедлиться

14 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что в России нужно внедрить новую практику при выдаче крупных кредитов. Как сообщает "Федпресс", об этом она заявила на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

"Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять", – сказала глава регулятора.По мнению Набиуллиной, процесс выдачи кредитов на сумму выше 1 млн рублей должен замедлиться. Между подписанием договора и переводом денег должен быть некоторый промежуток времени, размер которого должен обсуждаться.

Также ЦБ предлагает для борьбы с мошенничеством установить ограничение на сумму наличных, которые можно внести в банкоматы. Особенно важны лимиты на внесение наличных через токенизированные карты или приложения на терминалах.

Экономика

Комментарии 5

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Гость

19:45:59 14-02-2024

Мы ехали, ехали и на конец , приехали ...

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Гость

15:05:01 15-02-2024

Гость (19:45:59 14-02-2024) Мы ехали, ехали и на конец , приехали ... ... на какой конец вы приехали?

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Гость

21:42:40 14-02-2024

скоро предложат зарплату людям не платить, чтобы инфляцию замедлить.

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Гость

12:05:11 15-02-2024

Гость (21:42:40 14-02-2024) скоро предложат зарплату людям не платить, чтобы инфляцию за... Если вы считаете подачку народу зарплатой, то вы большой оптимист.

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Гость

09:49:14 15-02-2024

шта?

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