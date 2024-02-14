Набиуллина призвала "охладить" выдачу крупных кредитов в России

По мнению главы ЦБ, процесс выдачи кредитов на сумму выше 1 млн рублей должен замедлиться

14 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что в России нужно внедрить новую практику при выдаче крупных кредитов. Как сообщает "Федпресс", об этом она заявила на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

"Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять", – сказала глава регулятора.По мнению Набиуллиной, процесс выдачи кредитов на сумму выше 1 млн рублей должен замедлиться. Между подписанием договора и переводом денег должен быть некоторый промежуток времени, размер которого должен обсуждаться.

Также ЦБ предлагает для борьбы с мошенничеством установить ограничение на сумму наличных, которые можно внести в банкоматы. Особенно важны лимиты на внесение наличных через токенизированные карты или приложения на терминалах.