Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Скорее всего, это будет не раньше, чем в следующем году

25 октября 2024, 20:28, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Кадр с трансляции пресс-конференции

Банк России начнет снижать ключевую ставку после устойчивого замедления инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно", – заявила председатель регулятора на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Напомним, что 25 октября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. – с 19 до 21%. Это рекордный уровень базового показателя за историю РФ. Ближе всего к этим значениям ставка была весной 2022 года, после начала спецоперации – тогда ее на непродолжительный период времени подняли до 20%.