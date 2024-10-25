Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Скорее всего, это будет не раньше, чем в следующем году
25 октября 2024, 20:28, ИА Амител
Банк России начнет снижать ключевую ставку после устойчивого замедления инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно", – заявила председатель регулятора на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Напомним, что 25 октября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. – с 19 до 21%. Это рекордный уровень базового показателя за историю РФ. Ближе всего к этим значениям ставка была весной 2022 года, после начала спецоперации – тогда ее на непродолжительный период времени подняли до 20%.
20:39:45 25-10-2024
Прощальный гасроль.
Спорим?
23:52:42 25-10-2024
Musik (20:39:45 25-10-2024) Прощальный гасроль.Спорим? ... Давай!
Когда и чем кончится? На что спорим?
21:26:57 25-10-2024
Думаете сейчас много желающих на её место найдётся? Это место сейчас "расстрельное". Наоборот, сейчас не будут отпускать до тех пор, пока не придёт время снижать ставку, тогда её и "расстреляют", чтобы водрузить нового гения экономики.
21:55:18 25-10-2024
Гость (21:26:57 25-10-2024) Думаете сейчас много желающих на её место найдётся? Это мест... Я бы на недельку сходил.
22:59:43 25-10-2024
Musik (21:55:18 25-10-2024) Я бы на недельку сходил. ...
Имеете в виду, сыгрануть за недельку на курсах и на пенсию)) Так кто же вас потом отпустит
23:54:14 25-10-2024
Гость (21:26:57 25-10-2024) Думаете сейчас много желающих на её место найдётся? Это мест... И кто же этот чертов гений руководящий такими марионетками?
22:54:02 25-10-2024
Вот за треть века и приехали из "дремучего" социализма в "прогрессивный" капитализм: имеем, в частности, буржуинский рубль (не чета полноценному советскому!), неисцелённый ни трёхзначной деноминацией, ни прочими потугами "реформаторов", который если и жив ещё, то благодаря только "спасательному кругу" рекордно и скорее всего до окончательного краха взлетевшей ключевой ставки...
01:55:56 26-10-2024
Пока война, ВПК и МО рулят, то спрос ураганит.