Набиуллина заявила, что Центробанку нужно было раньше поднимать ключевую ставку
Весеннюю денежно-кредитную политику она считает слишком мягкой
24 декабря 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что регулятору стоило раньше поднять ключевую ставку. Об этом сообщает РБК.
По мнению Набиуллиной, весенняя кредитно-денежная политика регулятора была слишком мягкой, особенно с учетом того, что цены уже увеличивались, а темп роста был очень высоким.
Набиуллина добавила, что ставка начнет уменьшаться тогда, когда снижение инфляции будет заметно по набору показателей, среди которых базовая инфляция, скорость роста цен на товары и услуги, которые в меньшей степени зависят от изменений курса рубля.
18:04:11 24-12-2023
Ни что что она без паранджи ?
18:56:02 24-12-2023
Раз считала что нужно, чего тогда не подняли? Может тогда все бы по другому было...
23:49:27 24-12-2023
- "Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли." Кто понесет эти проклятые рубли на облигации? У меня пенсионера, нет лишних денег, как и у большинства. А вот Корейки, ведя двойную жизнь, они будут ждать капиталистического будущего, а до той поры, будут старается жить бедно и не выделяться из рядов советских служащих, скупать акции....