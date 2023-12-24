Набиуллина заявила, что Центробанку нужно было раньше поднимать ключевую ставку

Весеннюю денежно-кредитную политику она считает слишком мягкой

24 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что регулятору стоило раньше поднять ключевую ставку. Об этом сообщает РБК.

По мнению Набиуллиной, весенняя кредитно-денежная политика регулятора была слишком мягкой, особенно с учетом того, что цены уже увеличивались, а темп роста был очень высоким.

Набиуллина добавила, что ставка начнет уменьшаться тогда, когда снижение инфляции будет заметно по набору показателей, среди которых базовая инфляция, скорость роста цен на товары и услуги, которые в меньшей степени зависят от изменений курса рубля.