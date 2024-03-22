Набиуллина заявила о беспокойстве из-за отъема акций частных инвесторов

Она отметила, что подобные действия лишают доверия

22 марта 2024, 21:29, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Центробанк обеспокоен прецедентом изъятия у частных инвесторов акций, приобретенных на организованных торгах. Об этом, отвечая на вопрос РБК, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего, с точки зрения законодательной, что сможем предложить", – сказала глава регулятора.

В пятницу, 22 марта, Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов. Подобное решение стало первым в истории современной России, судебное разбирательство длилось с августа 2022 года. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.