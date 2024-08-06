НОВОСТИПереговорка

Набрасывает "мясо". Режиссер "Трех богатырей" рассказал о секретах создания мультиков

А еще о том, заменит ли искусственный интеллект мультипликаторов

06 августа 2024, 09:49, ИА Амител

Чтобы посмотреть классный мультик, например, новую серию "Трех богатырей", нужен час с небольшим. Чтобы создать классный мультик, например, все тех же "богатырей", нужен год времени и сотни рабочих рук. О том, как сегодня рисуют мультики, кто и как их озвучивает и сколько денег это приносит, в "Переговорке" на amic.ru рассказал известный режиссер Константин Феоктистов. Именно он сейчас отвечает за качество и успех Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца, князя Киевского и коня Юлия в студии анимационного кино "Мельница".

Кто в "Переговорке"?

Константин Феоктистов. Родился 24 марта 1981 года в Караганде (СССР). Окончил Тульское музыкальное училище им. А.С. Даргомыжского по специальности "Живопись". С 2001 года живет в Санкт-Петербурге. В студию "Мельница" пришел в 2003 году, сначала был художником-аниматором, затем – раскадровщиком, а позже стал режиссером. Режиссер нескольких частей "Трех богатырей".

01:50 "Огромная фабрика". Как думаете, сколько человек работает в студии, где трудится и сам Константин? 50? 100? 200? Вы удивитесь ответу.

02:10 В производстве "Мельницы" одновременно запущено несколько полных анимационных метров и несколько сериалов. Гость "Переговорки" рассказывает, какие специалисты делают мультфильмы. 

02:44 Режиссер кино работает с актерами. А с кем работает режиссер мультфильма? 

03:34 "По первому образованию я художник, и потому с художниками общаюсь на одном языке". Константин Феоктистов объясняет, что должен уметь режиссер мультиков. 

04:17 "Аниматор для меня – актер. И персонаж мультфильма – тоже актер". О том, как гость "Переговорки" воспринимает свою команду и работу. 

04:44 Оказывается, три богатыря – это прообразы силовиков. 

06:22 "Аниматор набрасывает "мясо". Константин Феоктистов рассказывает, что рисуют руками (некоторые и вовсе по старинке), на кальке, а за что отвечает компьютер. 

08:09 Пугает ли мультипликаторов наступление искусственного интеллекта? И заменит ли ИИ человека в этой сфере?

08:46 Константин рассказывает, сколько времени уходит на одну серию мультфильма "Три богатыря".

09:03 О совсем юном "родителе" богатырей и коня Юлия.

10:15 Как актерам озвучки попасть в артикуляцию героев мультфильма? 

11:21 Маковецкий, Боярская, Высоцкий, Бурунов, Бондарчук – кто еще озвучивает героев? 

12:23 Какой российский мультфильм впервые в истории России заработал 1 млрд рублей в прокате? 

13:44 А будет ли продолжение "богатырей"? Будет!  

культура интервью переговорка

Комментарии 4

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Гость

11:31:14 06-08-2024

Очень скучный и примитивный, жалкое подобие американских мультфильмов. Может быть потратить два года, написать продуманный сценарий, вложить в него какую-то мысль? Я честно смог осилить пол мультика, сразу бросается в глаза - конь слизан с осла из Шрека и зебры из мультика про зоопарк и мадагаскар. Зачем снимать мусор?

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Гость

12:13:59 06-08-2024

конь слизан с осла из Шрека --- Конь появился в первом мультике "Алеша Попович и Тугарин змей", а в то время Шрека и в помине не было.

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Гость

12:31:10 06-08-2024

Гость (12:13:59 06-08-2024) конь слизан с осла из Шрека --- Конь появился в первом муль... "Алеша Попович и Тугарин змей" 2004 г
Шрек 2001 г

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иван

13:24:23 21-08-2024

Три богатыря последних лет разлива -это скучное и унылое ........ Высосанный из пальца сюжет. Это ужасно.

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