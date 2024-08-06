Набрасывает "мясо". Режиссер "Трех богатырей" рассказал о секретах создания мультиков
А еще о том, заменит ли искусственный интеллект мультипликаторов
06 августа 2024, 09:49, ИА Амител
Чтобы посмотреть классный мультик, например, новую серию "Трех богатырей", нужен час с небольшим. Чтобы создать классный мультик, например, все тех же "богатырей", нужен год времени и сотни рабочих рук. О том, как сегодня рисуют мультики, кто и как их озвучивает и сколько денег это приносит, в "Переговорке" на amic.ru рассказал известный режиссер Константин Феоктистов. Именно он сейчас отвечает за качество и успех Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца, князя Киевского и коня Юлия в студии анимационного кино "Мельница".
Кто в "Переговорке"?
Константин Феоктистов. Родился 24 марта 1981 года в Караганде (СССР). Окончил Тульское музыкальное училище им. А.С. Даргомыжского по специальности "Живопись". С 2001 года живет в Санкт-Петербурге. В студию "Мельница" пришел в 2003 году, сначала был художником-аниматором, затем – раскадровщиком, а позже стал режиссером. Режиссер нескольких частей "Трех богатырей".
01:50 "Огромная фабрика". Как думаете, сколько человек работает в студии, где трудится и сам Константин? 50? 100? 200? Вы удивитесь ответу.
02:10 В производстве "Мельницы" одновременно запущено несколько полных анимационных метров и несколько сериалов. Гость "Переговорки" рассказывает, какие специалисты делают мультфильмы.
02:44 Режиссер кино работает с актерами. А с кем работает режиссер мультфильма?
03:34 "По первому образованию я художник, и потому с художниками общаюсь на одном языке". Константин Феоктистов объясняет, что должен уметь режиссер мультиков.
04:17 "Аниматор для меня – актер. И персонаж мультфильма – тоже актер". О том, как гость "Переговорки" воспринимает свою команду и работу.
04:44 Оказывается, три богатыря – это прообразы силовиков.
06:22 "Аниматор набрасывает "мясо". Константин Феоктистов рассказывает, что рисуют руками (некоторые и вовсе по старинке), на кальке, а за что отвечает компьютер.
08:09 Пугает ли мультипликаторов наступление искусственного интеллекта? И заменит ли ИИ человека в этой сфере?
08:46 Константин рассказывает, сколько времени уходит на одну серию мультфильма "Три богатыря".
09:03 О совсем юном "родителе" богатырей и коня Юлия.
10:15 Как актерам озвучки попасть в артикуляцию героев мультфильма?
11:21 Маковецкий, Боярская, Высоцкий, Бурунов, Бондарчук – кто еще озвучивает героев?
12:23 Какой российский мультфильм впервые в истории России заработал 1 млрд рублей в прокате?
13:44 А будет ли продолжение "богатырей"? Будет!
11:31:14 06-08-2024
Очень скучный и примитивный, жалкое подобие американских мультфильмов. Может быть потратить два года, написать продуманный сценарий, вложить в него какую-то мысль? Я честно смог осилить пол мультика, сразу бросается в глаза - конь слизан с осла из Шрека и зебры из мультика про зоопарк и мадагаскар. Зачем снимать мусор?
12:13:59 06-08-2024
конь слизан с осла из Шрека --- Конь появился в первом мультике "Алеша Попович и Тугарин змей", а в то время Шрека и в помине не было.
12:31:10 06-08-2024
Гость (12:13:59 06-08-2024) конь слизан с осла из Шрека --- Конь появился в первом муль... "Алеша Попович и Тугарин змей" 2004 г
Шрек 2001 г
13:24:23 21-08-2024
Три богатыря последних лет разлива -это скучное и унылое ........ Высосанный из пальца сюжет. Это ужасно.