Набрасывает "мясо". Режиссер "Трех богатырей" рассказал о секретах создания мультиков

А еще о том, заменит ли искусственный интеллект мультипликаторов

06 августа 2024, 09:49, ИА Амител

Чтобы посмотреть классный мультик, например, новую серию "Трех богатырей", нужен час с небольшим. Чтобы создать классный мультик, например, все тех же "богатырей", нужен год времени и сотни рабочих рук. О том, как сегодня рисуют мультики, кто и как их озвучивает и сколько денег это приносит, в "Переговорке" на amic.ru рассказал известный режиссер Константин Феоктистов. Именно он сейчас отвечает за качество и успех Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца, князя Киевского и коня Юлия в студии анимационного кино "Мельница".

Кто в "Переговорке"?



Константин Феоктистов. Родился 24 марта 1981 года в Караганде (СССР). Окончил Тульское музыкальное училище им. А.С. Даргомыжского по специальности "Живопись". С 2001 года живет в Санкт-Петербурге. В студию "Мельница" пришел в 2003 году, сначала был художником-аниматором, затем – раскадровщиком, а позже стал режиссером. Режиссер нескольких частей "Трех богатырей".

01:50 "Огромная фабрика". Как думаете, сколько человек работает в студии, где трудится и сам Константин? 50? 100? 200? Вы удивитесь ответу.

02:10 В производстве "Мельницы" одновременно запущено несколько полных анимационных метров и несколько сериалов. Гость "Переговорки" рассказывает, какие специалисты делают мультфильмы.

02:44 Режиссер кино работает с актерами. А с кем работает режиссер мультфильма?

03:34 "По первому образованию я художник, и потому с художниками общаюсь на одном языке". Константин Феоктистов объясняет, что должен уметь режиссер мультиков.

04:17 "Аниматор для меня – актер. И персонаж мультфильма – тоже актер". О том, как гость "Переговорки" воспринимает свою команду и работу.

04:44 Оказывается, три богатыря – это прообразы силовиков.

06:22 "Аниматор набрасывает "мясо". Константин Феоктистов рассказывает, что рисуют руками (некоторые и вовсе по старинке), на кальке, а за что отвечает компьютер.

08:09 Пугает ли мультипликаторов наступление искусственного интеллекта? И заменит ли ИИ человека в этой сфере?

08:46 Константин рассказывает, сколько времени уходит на одну серию мультфильма "Три богатыря".

09:03 О совсем юном "родителе" богатырей и коня Юлия.

10:15 Как актерам озвучки попасть в артикуляцию героев мультфильма?

11:21 Маковецкий, Боярская, Высоцкий, Бурунов, Бондарчук – кто еще озвучивает героев?

12:23 Какой российский мультфильм впервые в истории России заработал 1 млрд рублей в прокате?

13:44 А будет ли продолжение "богатырей"? Будет!