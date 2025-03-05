Наценку на молочные продукты в Алтайском крае пока не ограничили

Вопрос по снижению темпов роста цен продолжают прорабатывать

05 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Прорабатывать соглашение по ограничению наценки на молочные продукты в Алтайском крае начали еще в конце 2024 года. Однако процесс до сих пор находится на стадии переговоров. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на начальника Алтайпищепрома Александра Большакова.

В ходе пресс-конференции 4 марта Большаков отметил, что это очень дискуссионная тема. Она может потребовать ограничения многих позиций, включая зарплаты сотрудников отрасли.

По итогам 2024 года рост цены на молочную продукцию в Алтайском крае составил от 15 (на творог) до 70% (на сливочное масло). Ранее в Алтайпищепроме называли главную причину – увеличение себестоимости производства. Цены, прежде всего, взлетели на сырье – сырое молоко у аграриев (+30%). К концу года они приблизились к 40 рублям за литр. В январе рост продолжился и превысил 50 рублей по ряду организаций.

Аграрии тоже объясняют динамику ростом издержек. Подорожало все: от кормов и ветеринарных препаратов до зарплат и энергии.

При этом в состав одного килограмма сливочного масла входит 20 литров молока. Соответственно, по текущим ценам, килограмм не может стоить меньше одной тысячи рублей только с учетом стоимости сырья.

Помимо этого, затраты увеличиваются и у переработчиков, которые, к тому же, делают свою наценку. А еще одну наценку дает магазин.

Большаков подчеркнул, что именно уровень этих наценок, а не цен, хотели отрегулировать в добровольном соглашении производителей и ретейла. Однако, с его слов, сегодня эта тема уже не такая острая.