Наценку на молочные продукты в Алтайском крае пока не ограничили
Вопрос по снижению темпов роста цен продолжают прорабатывать
05 марта 2025, 15:40, ИА Амител
Прорабатывать соглашение по ограничению наценки на молочные продукты в Алтайском крае начали еще в конце 2024 года. Однако процесс до сих пор находится на стадии переговоров. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на начальника Алтайпищепрома Александра Большакова.
В ходе пресс-конференции 4 марта Большаков отметил, что это очень дискуссионная тема. Она может потребовать ограничения многих позиций, включая зарплаты сотрудников отрасли.
По итогам 2024 года рост цены на молочную продукцию в Алтайском крае составил от 15 (на творог) до 70% (на сливочное масло). Ранее в Алтайпищепроме называли главную причину – увеличение себестоимости производства. Цены, прежде всего, взлетели на сырье – сырое молоко у аграриев (+30%). К концу года они приблизились к 40 рублям за литр. В январе рост продолжился и превысил 50 рублей по ряду организаций.
Аграрии тоже объясняют динамику ростом издержек. Подорожало все: от кормов и ветеринарных препаратов до зарплат и энергии.
При этом в состав одного килограмма сливочного масла входит 20 литров молока. Соответственно, по текущим ценам, килограмм не может стоить меньше одной тысячи рублей только с учетом стоимости сырья.
Помимо этого, затраты увеличиваются и у переработчиков, которые, к тому же, делают свою наценку. А еще одну наценку дает магазин.
Большаков подчеркнул, что именно уровень этих наценок, а не цен, хотели отрегулировать в добровольном соглашении производителей и ретейла. Однако, с его слов, сегодня эта тема уже не такая острая.
"Да, вопрос прорабатывался с конца прошлого года, когда это было, наверное, остро необходимо. На сегодня тема так остро не стоит, но этот вопрос продолжает прорабатываться и с сетями, и с производителем молочной продукции. Этот процесс нелегкий. Почему? Потому что это потребует ограничений по всей цепочке, начиная от молока и заканчивая упаковкой. В том числе и заплату ограничивать. Вопрос непростой, дискуссионный. Сейчас процесс находится на стадии переговоров", – объяснил начальник Алтайпищепрома.
16:21:36 05-03-2025
Куплю коровку весной... Осенью продам!
16:36:38 05-03-2025
.... (16:21:36 05-03-2025) Куплю коровку весной... Осенью продам! ... Говорят, козу выгоднее. Меньше кушает и много места не занимает. Про вкус молока только ничего не скажу, не знаю.
17:14:19 05-03-2025
"Вопрос по снижению темпов роста цен продолжают прорабатывать"
Это начало конца?
17:27:40 05-03-2025
Цены на молоко и все продукты растут потому, что есть Минсельхоз, Алтайпищепром, а коровы скоро исчезнут.
17:33:51 05-03-2025
Цирк да и только😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
17:57:24 05-03-2025
"Цены, прежде всего, взлетели на сырье – сырое молоко у аграриев (+30%)".
Господин хороший, доложите, пожалуйста, почему?
18:31:40 05-03-2025
Гость (17:57:24 05-03-2025) "Цены, прежде всего, взлетели на сырье – сырое молоко у агра... Производители натурального молока увеличили цену +30%. Это понятно. А что с торговой наценкой? Она сколько процентов? Что-то нет конкретики.
19:18:40 05-03-2025
Гость (17:57:24 05-03-2025) "Цены, прежде всего, взлетели на сырье – сырое молоко у агра... Пояснить могу, докладывать не буду хоть и вопрос не ко мне. Читайте внимательно название данной новости, а если на молочные продукты не ограничили наценку, то с чего она ограничена должна быть на молоко. Так понятно?
22:30:30 05-03-2025
гость (19:18:40 05-03-2025) Пояснить могу, докладывать не буду хоть и вопрос не ко мне. ... Мне все понятно, а товарищ начальник лукавит, чтобы не сказать правду: цены растут потому что сокращается производство, даже у Алтайкрайстата. Есть первопричина сокращения производства.
18:12:30 05-03-2025
Молоко и молочные продукты ТМ "Белый замок" компании ГК Холод, Заринск подорожали с 27 февраля во всех торговых сетях на 10% , кроме
сливочного масла. Это Народная марка 2024 года, местный продукт. Компания сама производит корма, молоко и перерабатывает его, а цены высокие и растут.
18:23:10 05-03-2025
Цены растут каждую неделю на все продукты. Посмотрите в Марийке.
19:52:19 05-03-2025
Не покупайте... и рынок всё отладит...
22:38:41 05-03-2025
Гость (19:52:19 05-03-2025) Не покупайте... и рынок всё отладит...... Отказать себе можно в покупке золота и бриллиантов, а кушать необходимо 365 дней в году и по три раза в день.
09:33:07 09-03-2025
два дня в неделю можно и водой питаться
09:35:13 09-03-2025
Не вижу проблемы, ведь и зарплаты растут. Кондуктором тем же можно 220-270 тыс руб в месяц заработать