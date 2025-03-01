Начал действовать закон, позволяющий изымать неосвоенные земельные участки

Доля такой земли в среднем по стране оценивается в 20-30%

01 марта 2025, 22:05, ИА Амител

Фото: Viridi Green / unsplash.com

В России с 1 марта начал действовать закон, позволяющий изымать садовые или огородные участки, если они не были освоены в течение трех лет.

Как пишет РИА Недвижимость, критерии освоенности пока прорабатывают, но к ним относят, например, захламление участка более чем на 50%.

Срок для освоения считается с 1 марта 2025 года для участков, приобретенных до вступления в силу нового закона, и после 1 марта, если участок был куплен (получен в аренду) после вступления.

"При этом никакого упрощенного порядка изъятия земли законом не предусмотрено", – отмечает издание.

Контролировать освоение участка будут Росреестр, Россельхознадзор, Росприроднадзор и органы местной власти.

Тем самым власти хотят вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать собственников эффективнее их использовать. Доля такой земли в среднем по стране оценивается в 20-30%.