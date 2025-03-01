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Начал действовать закон, позволяющий изымать неосвоенные земельные участки

Доля такой земли в среднем по стране оценивается в 20-30%

01 марта 2025, 22:05, ИА Амител

Фото: Viridi Green / unsplash.com
Фото: Viridi Green / unsplash.com

В России с 1 марта начал действовать закон, позволяющий изымать садовые или огородные участки, если они не были освоены в течение трех лет.

Как пишет РИА Недвижимость, критерии освоенности пока прорабатывают, но к ним относят, например, захламление участка более чем на 50%.

Срок для освоения считается с 1 марта 2025 года для участков, приобретенных до вступления в силу нового закона, и после 1 марта, если участок был куплен (получен в аренду) после вступления.

"При этом никакого упрощенного порядка изъятия земли законом не предусмотрено", – отмечает издание.

Контролировать освоение участка будут Росреестр, Россельхознадзор, Росприроднадзор и органы местной власти.

Тем самым власти хотят вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать собственников эффективнее их использовать. Доля такой земли в среднем по стране оценивается в 20-30%.

недвижимость законы

Комментарии 5

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Олег

22:32:28 01-03-2025

Не оформляй - не изымут.

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Musik

22:45:57 01-03-2025

Он и был как таковой.
И практика изьятия есть.
И даже 280фз ни финише.
Ну вы вааще...

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Гость

11:26:20 02-03-2025

Musik (22:45:57 01-03-2025) Он и был как таковой. И практика изьятия есть. И даж...
Конечно всё было, и правила использования, и порядок изъятия. Мы ещё где-то в 2002-2004 г.г. во Власихе больше 1000 не использующихся участков изъяли на основании решения городской Думы.

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dok_CФ

09:55:50 02-03-2025

Что изменится в селе (деревне) - нет хозяина, участок заброшен и что? Или это способ подвинуть соседа в мегаполисе?

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Гость

11:49:16 03-03-2025

Изъяли участок, дальше что? Очередь стоит за ним? Особенно где-то на пересеченном месте на отшибе.

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