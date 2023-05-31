"Начали выдавливать". Новосибирская мама обвиняет врачей роддома в халатности
По словам Альбины, врачи не наблюдали осложнений — отклонений не было ни на одном скрининге. Когда она начала рожать, врачи стали говорить, что "ребёнок застрял"
31 мая 2023, 11:44, ИА Амител
Молодая мать из Новосибирска обвиняет врачей местного роддома в халатности. Как сообщает "КП-Новосибирск", месяц назад 20-летняя девушка родила девочку – она утверждает, что во время родов малышку выдавливали из неё, в результате чего она получила травмы. У ребёнка не двигается рука и, возможно, повреждён мозг.
По словам Альбины, врачи не наблюдали осложнений – отклонений не было ни на одном скрининге. При этом, несмотря на большой размер плода, кесарево назначать не стали. Роды начались в ночь на 23 апреля, однако девушку не хотели переводить в предродовое отделение.
"Соседки по палате видели, как я от боли валялась на полу, как меня тошнило. Ещё и врач на меня накричала, что, мол, раскрытия нет. В предродовое меня отвели только утром. Там делали КТГ, но про состояние ребёнка ничего не говорили. В итоге у меня отошли воды, но они были зелёного цвета", – заявила она.
Когда Альбина начала рожать, врачи стали говорить, что "ребёнок застрял". По её словам, медики стали выдавливать младенца из неё. В результате девочка после родов даже не закричала – первое время она не дышала.
После этого ребёнка передали в реанимацию – там его "остужали", чтобы предотвратить дальнейшее разрушение клеток мозга.
"Оказалось, что дочка застряла в утробе правой стороной. Я каждый день приходила к ней в реанимацию и говорила с ней", – добавила она.
После выписки из реанимации у девочки обнаружили повреждение правой части мозга. В заключении указали, что есть признаки кефалогематомы, что является послеродовой травмой. Она представляет собой кровоизлияние, которое находится между костями черепа и соединительной тканью. Второй месяц они находятся в больнице. У дочери начали еле-еле шевелиться пальцы на руке, а сосательный рефлекс плохо развит.
Альбина уверена, что во время родов была совершена врачебная ошибка. После её выздоровления она собирается писать в Минздрав.
12:09:05 31-05-2023
Пусть пишет, это уже не поможет, это сложные роды, сама через это прошла, у акушеров они не первые, они и выдавливают, и кесарят, и щипцами вытаскивают, итог всегда родовая травма с кровоизлиянием, виноват акушер, который не направил на плановое кесарево, предусмотрев возможность сложного течения родов, а его ошибку сложно будет доказать. Мамочке, лечите ребенка до года интенсивно, до года дети быстро востанавливаются.
12:31:37 31-05-2023
Здоровья девочке, терпения маме!!!
12:35:39 31-05-2023
виноват акушер, который не направил на плановое кесарево, предусмотрев возможность сложного течения родов---- ну так потом же, в случае чего, начинаются жалобы, что они всех подряд кесарить отправляют! А я бы сама родила!
13:13:52 31-05-2023
Гость (12:09:05 31-05-2023) Пусть пишет, это уже не поможет, это сложные роды, сама чере... Да они и Кесарево криво зашивают. Бывает от пупка идет темная полоска вниз, так вот зашили так что эта полоска не совпала на сантиметра два
14:20:12 31-05-2023
Гость (13:13:52 31-05-2023) Да они и Кесарево криво зашивают. Бывает от пупка идет темна... какая полоска вниз? Уже лет 15 делают шов горизонтальный
14:39:26 31-05-2023
Гость (14:20:12 31-05-2023) какая полоска вниз? Уже лет 15 делают шов горизонтальный... Вот именно - шов горизонтальный а полоска от пупка вертикальная и она не совмещается между собой на 2 см. И возможно от этого болит уже шов три месяца
15:12:34 31-05-2023
Гость (14:39:26 31-05-2023) Вот именно - шов горизонтальный а полоска от пупка вертикал... ничего не понимаю. какая полоска? и как вертикальная полоска должна совметиться с горизонтальным швом?
16:57:09 31-05-2023
Гость (14:20:12 31-05-2023) какая полоска вниз? Уже лет 15 делают шов горизонтальный... При экстренно кесареве делают вертикальный шов.
16:56:14 31-05-2023
Гость (13:13:52 31-05-2023) Да они и Кесарево криво зашивают. Бывает от пупка идет темна... Да хрен с ним - как они зашили! Вам шов ровненький важнее или здоровый ребенок?
14:30:42 31-05-2023
Да они и Кесарево криво зашивают. ----- "Все плохие. Я один хороший".
16:26:47 31-05-2023
Надо рожать с родственниками. Так хоть врачи меньше борзеть будут
16:39:09 31-05-2023
Гость (16:26:47 31-05-2023) Надо рожать с родственниками. Так хоть врачи меньше борзеть ... ой. У вас паранойя. Модно подумать, что врачи прям спят и видят, как бы вас угробить
18:46:55 31-05-2023
Гость (16:39:09 31-05-2023) ой. У вас паранойя. Модно подумать, что врачи прям спят и в... Да не у меня паранойя, а врачам почихать на всех
16:55:28 31-05-2023
Гость (12:09:05 31-05-2023) Пусть пишет, это уже не поможет, это сложные роды, сама чере... Как раз вовремя проведенное кесарево - единственное спасение в таких случаях. У меня у самой во время родов начались осложнения - ребенок начал задыхаться из-за выпадения петель пуповины. Но это был 2-й барнаульский роддом, и врачи очень быстро перевезли в операционную, провели экстренное кесерево и спасли ребенку и жизнь, и здоровье.