"Начали выдавливать". Новосибирская мама обвиняет врачей роддома в халатности

По словам Альбины, врачи не наблюдали осложнений — отклонений не было ни на одном скрининге. Когда она начала рожать, врачи стали говорить, что "ребёнок застрял"

31 мая 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Молодая мать из Новосибирска обвиняет врачей местного роддома в халатности. Как сообщает "КП-Новосибирск", месяц назад 20-летняя девушка родила девочку – она утверждает, что во время родов малышку выдавливали из неё, в результате чего она получила травмы. У ребёнка не двигается рука и, возможно, повреждён мозг.

По словам Альбины, врачи не наблюдали осложнений – отклонений не было ни на одном скрининге. При этом, несмотря на большой размер плода, кесарево назначать не стали. Роды начались в ночь на 23 апреля, однако девушку не хотели переводить в предродовое отделение.

"Соседки по палате видели, как я от боли валялась на полу, как меня тошнило. Ещё и врач на меня накричала, что, мол, раскрытия нет. В предродовое меня отвели только утром. Там делали КТГ, но про состояние ребёнка ничего не говорили. В итоге у меня отошли воды, но они были зелёного цвета", – заявила она.

Когда Альбина начала рожать, врачи стали говорить, что "ребёнок застрял". По её словам, медики стали выдавливать младенца из неё. В результате девочка после родов даже не закричала – первое время она не дышала.

После этого ребёнка передали в реанимацию – там его "остужали", чтобы предотвратить дальнейшее разрушение клеток мозга.

"Оказалось, что дочка застряла в утробе правой стороной. Я каждый день приходила к ней в реанимацию и говорила с ней", – добавила она.

После выписки из реанимации у девочки обнаружили повреждение правой части мозга. В заключении указали, что есть признаки кефалогематомы, что является послеродовой травмой. Она представляет собой кровоизлияние, которое находится между костями черепа и соединительной тканью. Второй месяц они находятся в больнице. У дочери начали еле-еле шевелиться пальцы на руке, а сосательный рефлекс плохо развит.

Альбина уверена, что во время родов была совершена врачебная ошибка. После её выздоровления она собирается писать в Минздрав.