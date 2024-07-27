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Начались съемки сериала по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной

Главная роль досталась актрисе Марии Лопатиной

27 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Начались съемки сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник" / Фото: ири.рф
Начались съемки сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник" / Фото: ири.рф

Кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) приступила к съемкам сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник", сообщили в пресс-службе института.

Режиссером и сценаристом истории стал Игорь Копылов, Марию Бутину сыграет актриса Мария Лопатина, а сама Бутина значится в числе продюсеров.

По сюжету героиня во время учебы в США случайно узнает информацию об угрозе безопасности России, получает нужные доказательства, но не успевает покинуть страну и попадает под заключение на 18 месяцев.

По словам Копылова, все события сериала "реальны или основаны на реальных фактах". "Какие-то из них в качестве дополнения я уточнял уже во время непосредственного общения с Марией Бутиной. Наше с ней совместное создание сценария заняло около пяти месяцев", – отметил он.

По словам самой Бутиной, создавать сценарий по уже пережитым событиям ей было больно, "но это того стоило".

"Мы с Игорем Копыловым изначально решили: пусть будет правда, даже если резко, по-живому, через боль. Откровенность без прикрас – это то, чего от нас ждет общество сегодня, и сериал призван эту потребность удовлетворить. Кто такая Мария Бутина? До сих пор ломают голову во всем мире. Пришло время показать правду, и как все было на самом деле", – сказала она.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а одним из мест их проведения станет бывший следственный изолятор "Кресты".

Сериал будет состоять из восьми серий и выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, но когда именно, не уточняется.

Ранее на amic.ru вышло большое интервью с Марией Бутиной. Она рассказала о муках в американской колонии, трансформации политических взглядов, законе об иноагентах, критике и других вопросах.

культура Кино

Комментарии 9

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Гость

10:34:43 27-07-2024

В статье, по которой её осудили, что-то касалось "шпионства"?Не надо повторять либероидные бредни.Политзаключённой она была.Там "оформили" как иностранным агентом и ей грозил срок в 10 лет.

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Гость

11:26:42 27-07-2024

Фууууу...

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Гость

18:40:39 27-07-2024

Гость (11:26:42 27-07-2024) Фууууу......
Это от тебя? )

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Гость

11:40:22 27-07-2024

А сцены этой содержанки со старым америкосом будут присутствовать ?

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Гость

18:02:50 27-07-2024

Гость (11:40:22 27-07-2024) А сцены этой содержанки со старым америкосом будут присутств... Пукальщик проявился... )

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Гость

19:03:13 27-07-2024

Гость (11:40:22 27-07-2024) А сцены этой содержанки со старым америкосом будут присутств... А ты откуда знаешь про содержанство и престарелого пиндоса? Тебе канал Дождь про это рассказал?

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Гость

17:35:46 27-07-2024

Алтай от нее открестился

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Гость

19:22:10 27-07-2024

Гость (17:35:46 27-07-2024) Алтай от нее открестился... Тебя Алтай зовут? И ты про себя в третьем лице говоришь? Башку бы тебе подлечить.

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Гость

14:33:06 28-07-2024

И ведь найдутся, кто эту чепуху смотреть будет!

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