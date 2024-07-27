Начались съемки сериала по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной
Главная роль досталась актрисе Марии Лопатиной
27 июля 2024, 10:15, ИА Амител
Кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) приступила к съемкам сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник", сообщили в пресс-службе института.
Режиссером и сценаристом истории стал Игорь Копылов, Марию Бутину сыграет актриса Мария Лопатина, а сама Бутина значится в числе продюсеров.
По сюжету героиня во время учебы в США случайно узнает информацию об угрозе безопасности России, получает нужные доказательства, но не успевает покинуть страну и попадает под заключение на 18 месяцев.
По словам Копылова, все события сериала "реальны или основаны на реальных фактах". "Какие-то из них в качестве дополнения я уточнял уже во время непосредственного общения с Марией Бутиной. Наше с ней совместное создание сценария заняло около пяти месяцев", – отметил он.
По словам самой Бутиной, создавать сценарий по уже пережитым событиям ей было больно, "но это того стоило".
"Мы с Игорем Копыловым изначально решили: пусть будет правда, даже если резко, по-живому, через боль. Откровенность без прикрас – это то, чего от нас ждет общество сегодня, и сериал призван эту потребность удовлетворить. Кто такая Мария Бутина? До сих пор ломают голову во всем мире. Пришло время показать правду, и как все было на самом деле", – сказала она.
Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а одним из мест их проведения станет бывший следственный изолятор "Кресты".
Сериал будет состоять из восьми серий и выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, но когда именно, не уточняется.
Ранее на amic.ru вышло большое интервью с Марией Бутиной. Она рассказала о муках в американской колонии, трансформации политических взглядов, законе об иноагентах, критике и других вопросах.
10:34:43 27-07-2024
В статье, по которой её осудили, что-то касалось "шпионства"?Не надо повторять либероидные бредни.Политзаключённой она была.Там "оформили" как иностранным агентом и ей грозил срок в 10 лет.
11:26:42 27-07-2024
Фууууу...
18:40:39 27-07-2024
Гость (11:26:42 27-07-2024) Фууууу......
Это от тебя? )
11:40:22 27-07-2024
А сцены этой содержанки со старым америкосом будут присутствовать ?
18:02:50 27-07-2024
Гость (11:40:22 27-07-2024) А сцены этой содержанки со старым америкосом будут присутств... Пукальщик проявился... )
19:03:13 27-07-2024
Гость (11:40:22 27-07-2024) А сцены этой содержанки со старым америкосом будут присутств... А ты откуда знаешь про содержанство и престарелого пиндоса? Тебе канал Дождь про это рассказал?
17:35:46 27-07-2024
Алтай от нее открестился
19:22:10 27-07-2024
Гость (17:35:46 27-07-2024) Алтай от нее открестился... Тебя Алтай зовут? И ты про себя в третьем лице говоришь? Башку бы тебе подлечить.
14:33:06 28-07-2024
И ведь найдутся, кто эту чепуху смотреть будет!