Начались съемки сериала по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной

Главная роль досталась актрисе Марии Лопатиной

27 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Начались съемки сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник" / Фото: ири.рф

Кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) приступила к съемкам сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник", сообщили в пресс-службе института.

Режиссером и сценаристом истории стал Игорь Копылов, Марию Бутину сыграет актриса Мария Лопатина, а сама Бутина значится в числе продюсеров.

По сюжету героиня во время учебы в США случайно узнает информацию об угрозе безопасности России, получает нужные доказательства, но не успевает покинуть страну и попадает под заключение на 18 месяцев.

По словам Копылова, все события сериала "реальны или основаны на реальных фактах". "Какие-то из них в качестве дополнения я уточнял уже во время непосредственного общения с Марией Бутиной. Наше с ней совместное создание сценария заняло около пяти месяцев", – отметил он.

По словам самой Бутиной, создавать сценарий по уже пережитым событиям ей было больно, "но это того стоило".

"Мы с Игорем Копыловым изначально решили: пусть будет правда, даже если резко, по-живому, через боль. Откровенность без прикрас – это то, чего от нас ждет общество сегодня, и сериал призван эту потребность удовлетворить. Кто такая Мария Бутина? До сих пор ломают голову во всем мире. Пришло время показать правду, и как все было на самом деле", – сказала она.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а одним из мест их проведения станет бывший следственный изолятор "Кресты".

Сериал будет состоять из восьми серий и выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, но когда именно, не уточняется.

Ранее на amic.ru вышло большое интервью с Марией Бутиной. Она рассказала о муках в американской колонии, трансформации политических взглядов, законе об иноагентах, критике и других вопросах.