Над Алтайским краем взойдет "Голубая Луна"
Это событие происходит примерно раз в три года
08 августа 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ночью 31 августа над Сибирью взойдет "Голубая Луна". Об этом сообщает VN.ru.
Сотрудник планетария при СГУГиТ Виктория Дамм объяснила, что подобное явление возможно из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны. Застать его можно примерно раз в три года.
При этом название явления вовсе не означает, что ночное светило изменит свой цвет. Голубоватый оттенок Луна обретает лишь в редких случаях.
"Голубая Луна" над Алтайским краем будет бледно-серого цвета.
09:44:22 08-08-2023
Слышал я одну легенду О двух братьях пересказ Вроде быль, а вроде сказка Может братья среди нас Младший брат любовью чистой королеву полюбил И однажды ей в лесу, лесу тенистом своё сердце подарил Ну а старший выбрал чудо одиночество небес И все знали, что он никогда не будет покорителем невест Голубая луна всему виной, все в округе говорили Этой странной любви, этой странной любви так ему и не простили. ©
09:47:13 08-08-2023
чего вы несете? луна на убыль идет. так что будет голубой месяц! ))
12:06:43 08-08-2023
Какая может быть голубая Луна без Моисеева?