Над Алтайским краем взойдет "Голубая Луна"

Это событие происходит примерно раз в три года

08 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ночью 31 августа над Сибирью взойдет "Голубая Луна". Об этом сообщает VN.ru.

Сотрудник планетария при СГУГиТ Виктория Дамм объяснила, что подобное явление возможно из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны. Застать его можно примерно раз в три года.

При этом название явления вовсе не означает, что ночное светило изменит свой цвет. Голубоватый оттенок Луна обретает лишь в редких случаях.

"Голубая Луна" над Алтайским краем будет бледно-серого цвета.