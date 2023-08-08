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Над Алтайским краем взойдет "Голубая Луна"

Это событие происходит примерно раз в три года

08 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ночью 31 августа над Сибирью взойдет "Голубая Луна". Об этом сообщает VN.ru.

Сотрудник планетария при СГУГиТ Виктория Дамм объяснила, что подобное явление возможно из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны. Застать его можно примерно раз в три года.

При этом название явления вовсе не означает, что ночное светило изменит свой цвет. Голубоватый оттенок Луна обретает лишь в редких случаях. 

"Голубая Луна" над Алтайским краем будет бледно-серого цвета.

Наука

Комментарии 3

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Гость

09:44:22 08-08-2023

Слышал я одну легенду О двух братьях пересказ Вроде быль, а вроде сказка Может братья среди нас Младший брат любовью чистой королеву полюбил И однажды ей в лесу, лесу тенистом своё сердце подарил Ну а старший выбрал чудо одиночество небес И все знали, что он никогда не будет покорителем невест Голубая луна всему виной, все в округе говорили Этой странной любви, этой странной любви так ему и не простили. ©

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Гость

09:47:13 08-08-2023

чего вы несете? луна на убыль идет. так что будет голубой месяц! ))

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Гость

12:06:43 08-08-2023

Какая может быть голубая Луна без Моисеева?

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