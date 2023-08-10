Над безопасностью автомобилистов задумались в Республике Алтай
Поводом стало неутешительное количество ДТП за последнее время
10 августа 2023, 07:51, ИА Амител
За семь месяцев с начала года в Республике Алтай зарегистрировали 157 аварий, 20 погибших и 198 травмированных. Такие данные озвучили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Отмечается, что среди пострадавших очень большое число туристов. В связи с этим глава региона Олег Хорохордин поручил разработать комплексный план по обеспечению безопасности транспортных перевозок пассажиров по турмаршрутам на территории республики.
В первую очередь это коснется популярных направлений, таких как: ледники Северо-Чуйского хребта, Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык, плато Укок, Мультинские и Каракольские озера, пишет портал "Новости Горного Алтая".
10:10:28 10-08-2023
просто организовать каждодневные рейды на стоянки так называемых "забросчиков" и проблема будет решена!) зы: хорохордин дорогу то уже достроил от ылитного диспансера алтайрезор до каракольских озёр?
11:33:25 10-08-2023
гость (10:10:28 10-08-2023) просто организовать каждодневные рейды на стоянки так называ... не достроил
11:46:40 10-08-2023
Гость (11:33:25 10-08-2023) не достроил... ну пусть выходит и достраивает
12:24:11 10-08-2023
А раньше вообще не думали??? Или нечем.
13:05:24 10-08-2023
камер натыкать каждые 5 км на 50, сплошных нарисовать и пустить синий трактор ехать -))) и все станет усипусикарашо
21:37:33 10-08-2023
"Над безопасностью автомобилистов задумались", получается, что раньше не задумывались.