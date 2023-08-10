Над безопасностью автомобилистов задумались в Республике Алтай

Поводом стало неутешительное количество ДТП за последнее время

10 августа 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

За семь месяцев с начала года в Республике Алтай зарегистрировали 157 аварий, 20 погибших и 198 травмированных. Такие данные озвучили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что среди пострадавших очень большое число туристов. В связи с этим глава региона Олег Хорохордин поручил разработать комплексный план по обеспечению безопасности транспортных перевозок пассажиров по турмаршрутам на территории республики.

В первую очередь это коснется популярных направлений, таких как: ледники Северо-Чуйского хребта, Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык, плато Укок, Мультинские и Каракольские озера, пишет портал "Новости Горного Алтая".