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Над безопасностью автомобилистов задумались в Республике Алтай

Поводом стало неутешительное количество ДТП за последнее время

10 августа 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

За семь месяцев с начала года в Республике Алтай зарегистрировали 157 аварий, 20 погибших и 198 травмированных. Такие данные озвучили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что среди пострадавших очень большое число туристов. В связи с этим глава региона Олег Хорохордин поручил разработать комплексный план по обеспечению безопасности транспортных перевозок пассажиров по турмаршрутам на территории республики.

В первую очередь это коснется популярных направлений, таких как: ледники Северо-Чуйского хребта, Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык, плато Укок, Мультинские и Каракольские озера, пишет портал "Новости Горного Алтая".

Республика Алтай

Комментарии 6

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гость

10:10:28 10-08-2023

просто организовать каждодневные рейды на стоянки так называемых "забросчиков" и проблема будет решена!) зы: хорохордин дорогу то уже достроил от ылитного диспансера алтайрезор до каракольских озёр?

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Гость

11:33:25 10-08-2023

гость (10:10:28 10-08-2023) просто организовать каждодневные рейды на стоянки так называ... не достроил

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Гость

11:46:40 10-08-2023

Гость (11:33:25 10-08-2023) не достроил... ну пусть выходит и достраивает

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Владимир

12:24:11 10-08-2023

А раньше вообще не думали??? Или нечем.

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Гость

13:05:24 10-08-2023

камер натыкать каждые 5 км на 50, сплошных нарисовать и пустить синий трактор ехать -))) и все станет усипусикарашо

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Гость

21:37:33 10-08-2023

"Над безопасностью автомобилистов задумались", получается, что раньше не задумывались.

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