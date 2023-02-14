Над Молдавией закрыли воздушное пространство
Власти страны пока не комментировали ситуацию
14 февраля 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Воздушное пространство Молдавии закрыто по неизвестным причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Moldova.
"Ждём возобновления полётов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", – сообщила компания на странице в социальных сетях.
Пресс-служба Международного аэропорта Кишинёва подтвердила факт отмены рейсов, однако причина закрытия воздушного пространства также не называется. Власти Молдавии тоже пока не прокомментировали ситуацию.
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